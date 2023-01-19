Geliri olana da olmayana da yardım var! Herkes yayarlanacak... PTT tek tek tespit etti: Hesaplarınıza 13.500 TL yatırılacak







ŞARTLAR SONUNDA BELLİ OLDU! AİLE BAKANLIĞI GELİR DURUMUNA GÖRE ÖDEME YAPACAK! ÖDEMELER PTT ÜZERİNDEN YATACAK!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM UYGULANDI MI?







OCAK AYININ AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIYOR?

ASGARİ ÜCRETLİLER VE EMEKLİLER DE ALABİLİYOR

Aile Bakanlığı, vatandaşların ekonomik sıkıntılarını azaltmak için yeni bir yardım ödemesi duyurdu. Bu yardım programı, vatandaşların gelir seviyelerine göre hesaplanacak ve her aile için farklı miktarlarda ödeme yapılacak. Ödeme miktarları, 10.200 TL ile 15.000 TL arasında değişebilecek. Aile Bakanlığı, bu yardım programının vatandaşların ekonomik sıkıntılarını azaltmak için önemli olduğunu ve vatandaşların bu programdan yararlanmaları için alanındaki başvurunun kabul edileceğini açıkladı.Bu yardım programı asgari ücretliler, emekliler ve ihtiyaç sahipleri tarafından kullanılmakta ve ödemeler PTT aracılığıyla yapılmaktadır. Başvurular elektronik ortamda yapılmaktadır. Aile Bakanlığı tarafından verilen aile destek vasıtası ile ilgili bilgiler ve başvuru koşulları haberde yer almaktadır. 2023 yılında yapılacak aile destek yardımı ödemelerinde asgari ücret, emekli aylığı ve memur maaşı artışları dikkate alınmaktadır.Ocak 2023 yılı büyüme ayı olarak belli oldu ve bu ay içinde memur maaşları, asgari ücret, emekli aylıkları ve sosyal yardımlar gibi birçok kategori için artışlar meydana geldi. Ancak aile destek yardımı programına bağlı olan milyonlarca kişi için herhangi bir artış yapılmadı ve Türkiye Aile Destek Paketi ödemeleri henüz zam almadı.Aile Bakanlığı henüz Ocak ayı için aile destek ödemeleri için bir açıklama yapmamıştır. Ancak önceki aylardaki taksitlerin tarihlerini dikkate alırsak ödemelerin 15 Ocak'ta başlayabileceği söylenebilir. Türkiye Aile Destek Paketi kapsamında yapılan ödemeler Aile ve Maliye Bakanlıklarının desteğiyle Temmuz ayında başlamıştır ve 12 ay boyunca devam ediyor. Sadece bir kez başvuru kabul edilir ve her ay hesaplara ödeme yapılır. Yıllık aile destek yardımı miktarı gelire bağlı olarak 10.200 TL ile 15.000 TL arasında değişmektedir.Türkiye Aile Destek programı, diğer sosyal yardımlar gibi sadece ihtiyacı olan olanlar için değil aynı zamanda da emeklilere ve asgari ücret alan kişilere de yardımcı olabilmektedir. Bu nedenle maaş almak gerekli değildir. Program dahilinde olan kişilerin hane halkının kişi başına gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması yeterlidir. Bu şartı sağlayan kişiler e-Devlet sisteminden bir form doldurarak başvuruda bulunabilirler.