Geliri olana da olmayana da yardım var! PTT tek tek tespit etti: Hesaplarınıza 13.500 TL yatırılacak

Aile Bakanlığı, vatandaşların ekonomik sıkıntılarını azaltmak için yeni bir yardım ödemesi duyurdu. Bu yardım programı, vatandaşların gelir seviyelerine göre hesaplanacak ve her aile için farklı miktarlarda ödeme yapılacak. Ödeme miktarları, 10.200 TL ile 15.000 TL arasında değişebilecek. Aile Bakanlığı, bu yardım programının vatandaşların ekonomik sıkıntılarını azaltmak için önemli olduğunu ve vatandaşların bu programdan yararlanmaları için başvurularının kabul edileceğini açıkladı.
ŞARTLAR SONUNDA BELLİ OLDU! AİLE BAKANLIĞI GELİR DURUMUNA GÖRE ÖDEME YAPACAK! ÖDEMELER PTT ÜZERİNDEN YATACAK!Bu yardım programı asgari ücretliler, emekliler ve ihtiyaç sahipleri tarafından kullanılmakta ve ödemeler PTT aracılığıyla yapılmaktadır. Başvurular elektronik ortamda yapılmaktadır. Aile Bakanlığı tarafından verilen aile destek yardımı ile ilgili bilgiler ve başvuru koşulları haberde yer almaktadır. 2023 yılında yapılacak aile destek yardımı ödemelerinde asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşı artışları dikkate alınmaktadır.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM UYGULANDI MI?
Ocak 2023 yılı büyüme ayı olarak belirlendi ve bu ay içinde memur maaşları, asgari ücret, emekli aylıkları ve sosyal yardımlar gibi birçok kategori için artışlar gerçekleşti. Ancak aile destek yardımı programına bağlı olan milyonlarca kişi için herhangi bir artış yapılmadı ve Türkiye Aile Destek Paketi ödemeleri henüz zam almadı.