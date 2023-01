Geliri olmayan kalmayacak! İŞKUR muslukları açtı: Ev hanımı, öğrenci, işsize 6.345 TL maaş ödeyecek! Başvuru için süre daraldı

EŞTEN, BABADAN HARÇLIK ALMAYA SON! İŞKUR'DAN EV HANIMLARINA AYDA 6 BİN 345 TL MAAŞ MÜJDESİ: BAŞVURULAR AÇILDI!







İŞKUR'DAN EV KADINLARINA DESTEK!

MESLEKİ EĞİTİM KURSU NEDİR?

EV HANIMLARI NASIL FAYDALANABİLİR?

EĞİTİM SÜRECİ

BAŞVURULAR NEREDE GERÇEKLEŞİR?

BAŞVURU İÇİN İSTENEN KOŞULLAR

Her zaman yaptığı iş istihdamları ile birçok işsiz vatandaşın yüzünü güldüren İŞKUR bu defada ev hanımlarının yüzünü güldürecek…İşkur her alanda kadınların yanında her zaman kadınlara sahip çıkıyor ve düzenli bir iş bulmaları için destekçi oluyor. İŞKUR şimdi de ev hanımlarına maaş bağlayacak. Ev hanımları bu iş fırsatını sakın kaçırmayın…İŞKUR ev hanımlarına maaş şeklinde destek vereceğini açıkladı. Bu destek, İŞKUR tarafından açılan mesleki eğitim kurslarına katılım için yeterli kabul edilecektir. Bu verilen mesleki kurslar meslek sahibi olmak isteyenler için faydalar sunarken, aynı zamanda becerilerini daha da geliştirmek için fırsatlar sunar. Kurs almak isteyen ev hanımları için günlük 211,55 TL kazanabilirsiniz. Ayrıca kurs eğitimlerini tamamladıktan sonra ayda 6.346 TL'ye varan destek alabilirsiniz. Bu yardımların koşulları ve detayları İŞKUR resmi internet sitesinde yer almaktadır. 2023 yılında İŞKUR, ev hanımlarına çalışma ve iş için öğrenme konusunda eğitim yardımı sağlayacaktır. Meslek edinmek isteyen iş arayanlar, öğrenciler ve ev hanımları İŞKUR tarafından verilen kurslara katılarak eğitimlerden faydalanabilmektedir. Kursun bir parçası olarak, katılan kadınlar bir ücret karşılığında zanaat öğrenebilirler. İŞKUR bu yardımlar için bazı şartlar istedi.Meslek kursları İŞKUR tarafından yürütülen eğitim kurumlarıdır. Bu kurslar, meslek öğrenmek isteyen kadınlara iş bulmak için fırsatlar yaratırken, profesyonellerin bu konudaki becerilerini daha da geliştirmelerine yardımcı oluyor ve becerilerini geliştirmek isteyenlere fayda sağlıyor. Bu kursların detayları İŞKUR resmi internet sitesinde veya İŞKUR Merkezi'nde mevcuttur.Yeni tasarlanan uygulama sayesinde ev hanımları mesleği öğrenebiliyor. İŞKUR tarafından yürütülen bu eğitimler, ev hanımlarının hem mesleği öğrenmelerine hem de aylık 6.346 TL harçlık kazanmalarına yardımcı oluyor. İŞKUR tarafından yürütülen mesleki eğitim kursları için farklı yerlerde ve farklı tutarlarda ödeme yapılabilmektedir. İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin bu tanımlara göre mesleki eğitim alma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu uygulamalar farklı yerleri ve farklı mesleki eğitimleri anlatıyor. Program hakkında daha fazla bilgi için lütfen İŞKUR resmi web sitesini ziyaret edin veya İŞKUR Merkezi'ne başvurun.Mesleki kurslar İŞKUR tarafından yürütülen bir eğitim destek platformudur. Bu kurslar, meslek öğrenmek isteyen vatandaşlara mesleki eğitim imkânı sağlarken, meslek sahibi olanların da becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. Kursa katılanlar, haftada en az 6 gün devam eden, günde yaklaşık 5-8 saat eğitim almaktadır. Toplam kurs süresi minimum 30 saat, maksimum 45 saat ve maksimum 160 gündür.Bu mesleki eğitim kurslarına başvurmak isteyenlerin İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Başvurular 81 eyalette İŞKUR merkezleri veya İŞKUR e-Şube aracılığıyla yapılabilir. Başvuru süresi ve tarihleri İŞKUR üzerinden gönderilecek olup, gerekli bilgileri İŞKUR'un resmi internet sitesinden kontrol edebilir veya İŞKUR merkezine başvurabilirsiniz.Mesleki Eğitim kurumlarına başvurmak isteyen herkesin İŞKUR aracılığıyla başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu koşullar şunlardır: İŞKUR'a kayıtlı işsiz görünmek 15 yaşında veya daha büyük olmalı İşverenin eşi veya kan akrabası olmamak Emekli görünmemek Kursa katıldığınız tarihten önceki bir yıl içinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarasında yer alan işyerlerinde sigortalı görünmemek, kurumca aynı meslekte uygulanan kurs/programı tamamlamamış sayılmak. Programa katılmamanın herhangi bir cezası yoktur. İş talep şartları ve iş şartlarının sağlanması gerekmektedir.