İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara ödeme yapılırken devlet herkese yardım eli uzatmaya devam ediyor. Geliri olayan vatandaşlara destek ödemeleri hız kesmeden devam ederken bu yardımlar içerisinde yaşlılık maaşı bulunuyor. 65 yaş aylığı ne kadar? sorusunun yanıtı ise haberimizde.
Finans
20 Ocak 2023 - 17:30
Gelirim yok, geçinemiyorum diyene devlet büyüklüğünü gösterdi! Tam 7.200 TL destek ödemesi yapılacak... İşte nakit yardım için aranan şartlar
Devlet tarafından sosyal yardım ödemeleri yapılmaya devam ederken 2023 yılıyla beraber ödemeler hız kazandı. 7.200 TL nakit ödeme için sunulan şartlar açıklanırken kimlere bu ödeme yapılacağı merak konusu oldu. İşte, geliri olmayanların yararlanabileceği devlet yardım parası için detaylar...
Finans
20 Ocak 2023 - 17:30