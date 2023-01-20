Gelirim yok, geçinemiyorum diyene devlet büyüklüğünü gösterdi! Tam 7.200 TL destek ödemesi yapılacak... İşte nakit yardım için aranan şartlar







GELİRİ OLMAYANLARA DEVLET DESTEĞİ







65 AYLIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILIR?

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara ödeme yapılırken devlet herkese yardım eli uzatmaya devam ediyor. Geliri olayan vatandaşlara destek ödemeleri hız kesmeden devam ederken bu yardımlar içerisinde yaşlılık maaşı bulunuyor. 65 yaş aylığı ne kadar? sorusunun yanıtı ise haberimizde.2023 yılıyla beraber maaşlara zam gelirken sosyal yardım ödemelerine de zam yapıldı. 65 yaş aylığı ödemelerinden yararlanmak isteyenler ise şartların neler olduğunu araştırmaya başladı. Devlet yardımına ihtiyaç duyan kişilere aylık düzenli olarak 2.604 TL ödeme yapılacaktır. 3 ayda bir yapılacak olan ödemeler için ise ücret yıllık 10.416 TL olarak güncellendi.Yaşlılık aylığı olarak bilinen 65 yaş aylığı 3 ayda bir hesaplara ödemesi yapılıyor. Hesabı olmayan ve bu ödemelerden faydalananlar ise PTT üzerinden ödemeler alınabilir. İlk ödeme Mart ayında ikinci ödeme Haziran ve son ödeme ise Aralık aylarında hesaplara geçirilir. TC kimlik numarasının son hanesine bakılarak sırayla ödemeler yapılır.