EKONOMİ
13 Ocak 2023 - 09:45

Gelmiş geçmiş en büyük yardım! PTT'ye faturasıyla giren borçsuz çıkıyor: Bu işlemi yapanın faturasını devlet ödüyor, üstüne para veriyor!

Vatandaşın yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılara destek olmak adına devlet kurumları yeni sosyal yardım paketlerini devreye soktu. Bu kapsamda kış dönemi ısınma giderlerinin artması ile birlikte vatandaşa doğalgaz ve elektrik faturasına destek olunacak. İşte PTT’den alınacak fatura desteği başvuru şartları..

EKONOMİ
13 Ocak 2023 - 09:45
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Gelmiş geçmiş en büyük yardım! PTT'ye faturasıyla giren borçsuz çıkıyor: Bu işlemi yapanın faturasını devlet ödüyor, üstüne para veriyor!


PTT, vatandaşlara doğal gaz ve elektrik faturalarına destek ödemesinde bulunacağını açıkladı. Yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar elektrik veya doğal gaz aboneliği kimin üzerine ise o kişi PTT üzerinden başvuruda bulunabilir. İnternet üzerinden de başvurularınızı e devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

PTT FATURA DESTEK PAKETİ

Yeni yapılan düzenleme ile vatandaşa sunulacak elektrik destek ödemesinde de zam yapıldı yapılan zamlar ile birlikte 90 TL iken 260’ye çıkarıldı. Doğal gaz desteği 900 TL iken 2.500 TL olarak belirlendi.



PTT

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz ve elektrik faturası için destek almak isteyen vatandaşlar PTT fatura destek başvurusu yapmalıdır. İnternet üzerinden başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için e.devlet üzerinden başvuruda bulunabilirler. Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı sayfasında kimlik doğrulama işlemini yaptıktan sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Yapılan inceleme sonrası başvurusu kabul edilen kişilere ücretleri PTT aracılığı ile verilmekte. Vatandaşlar PTT’ye doğal gaz faturalarını götürerek destekten yararlanabilmekte.

PTT FATURA DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak.

E.devlet üzerinden başvuruda bulunmuş olması.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyacı olan kişilerin belirlenmesi.

Ödenecek olan faturaların mesken aboneliğinde olması.

Mesken aboneliğinin bulunması.

EDİTÖR
Ümmü Gülsüm Kılıç
Ümmü Gülsüm Kılıç
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