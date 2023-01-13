PTT, vatandaşlara doğal gaz ve elektrik faturalarına destek ödemesinde bulunacağını açıkladı. Yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar elektrik veya doğal gaz aboneliği kimin üzerine ise o kişi PTT üzerinden başvuruda bulunabilir. İnternet üzerinden de başvurularınızı e devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
EKONOMİ
13 Ocak 2023 - 09:45
Gelmiş geçmiş en büyük yardım! PTT'ye faturasıyla giren borçsuz çıkıyor: Bu işlemi yapanın faturasını devlet ödüyor, üstüne para veriyor!
Vatandaşın yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılara destek olmak adına devlet kurumları yeni sosyal yardım paketlerini devreye soktu. Bu kapsamda kış dönemi ısınma giderlerinin artması ile birlikte vatandaşa doğalgaz ve elektrik faturasına destek olunacak. İşte PTT’den alınacak fatura desteği başvuru şartları..
EKONOMİ
13 Ocak 2023 - 09:45