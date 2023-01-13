Gelmiş geçmiş en büyük yardım! PTT'ye faturasıyla giren borçsuz çıkıyor: Bu işlemi yapanın faturasını devlet ödüyor, üstüne para veriyor!







PTT FATURA DESTEK PAKETİ







BAŞVURU NASIL YAPILIR?

PTT FATURA DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT, vatandaşlara doğal gaz ve elektrik faturalarına destek ödemesinde bulunacağını açıkladı. Yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar elektrik veya doğal gaz aboneliği kimin üzerine ise o kişi PTT üzerinden başvuruda bulunabilir. İnternet üzerinden de başvurularınızı e devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.Yeni yapılan düzenleme ile vatandaşa sunulacak elektrik destek ödemesinde de zam yapıldı yapılan zamlar ile birlikte 90 TL iken 260’ye çıkarıldı. Doğal gaz desteği 900 TL iken 2.500 TL olarak belirlendi.Doğal gaz ve elektrik faturası için destek almak isteyen vatandaşlar PTT fatura destek başvurusu yapmalıdır. İnternet üzerinden başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için e.devlet üzerinden başvuruda bulunabilirler. Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı sayfasında kimlik doğrulama işlemini yaptıktan sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Yapılan inceleme sonrası başvurusu kabul edilen kişilere ücretleri PTT aracılığı ile verilmekte. Vatandaşlar PTT’ye doğal gaz faturalarını götürerek destekten yararlanabilmekte.Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak. E.devlet üzerinden başvuruda bulunmuş olması. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyacı olan kişilerin belirlenmesi. Ödenecek olan faturaların mesken aboneliğinde olması. Mesken aboneliğinin bulunması.