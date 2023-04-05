Gelsin Hayat Bildiği Gibi final tarihi belli oldu

Show TV ekranlarında sevenleriyle buluşan Gelsin Hayat Bildiği gibi seyircisine üzücü haber verildi. Peki dizi ne zaman final yapacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ FİNAL TARİHİGelsin Hayat Bildiği Gibi dizi kadrosunda Ertan Saban, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Özge Özberk, Sercan Gülbahar gibi sevilen ve başarılı oyuncular yer alıyor.
Geçtiğimiz Temmuz ayında ekranlarda seyirciyle buluşan dizi kısa sürede büyük kitlelere ulaşan dizi her hafta ilgiyle takip ediliyor. Yapılan haberlere göre filmin final tarihi ile ilgili karar verildi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 1 Haziran Perşembe günü ekranlara veda edecek. Dizi 40. veya 41. bölümünde ekranlardan ayrılmış olacak.