BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizi Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin senaryosu usta senarist Gani Müjde'nin kaleminden çıkarken proje tasarımını da yine Gani Müjde üstlendi. Bir süredir, izleyiciler tarafından merakla beklenilen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin ne zaman ekranlarda olacağı merak konusu olmuştu. Bu meraklı bekleyişe son veren Gani Müjde ise, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve dizinin yayınlanacağı tarihi duyurdu.
Dizi
05 Temmuz 2022 - 23:25
Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman başlıyor? Show Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yayın tarihi
Büyük bir merakla beklenilen Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizinin ne zaman başlayacağı izleyiciler arasında sabırsızlığa neden oldu. Dizinin senaristi Gani Müjde, sosyal medya hesabından izleyenleri sevindiren bir haber verdi ve dizinin yayın tarihini açıkladı. İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yayın tarihi..
Dizi
05 Temmuz 2022 - 23:25