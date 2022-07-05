Dizi
05 Temmuz 2022 - 23:25

Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman başlıyor? Show Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yayın tarihi

Büyük bir merakla beklenilen Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizinin ne zaman başlayacağı izleyiciler arasında sabırsızlığa neden oldu. Dizinin senaristi Gani Müjde, sosyal medya hesabından izleyenleri sevindiren bir haber verdi ve dizinin yayın tarihini açıkladı. İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yayın tarihi..

Dizi
05 Temmuz 2022 - 23:25
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman başlıyor? Show Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yayın tarihi
BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizi Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin senaryosu usta senarist Gani Müjde'nin kaleminden çıkarken proje tasarımını da yine Gani Müjde üstlendi.

Bir süredir, izleyiciler tarafından merakla beklenilen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin ne zaman ekranlarda olacağı merak konusu olmuştu. Bu meraklı bekleyişe son veren Gani Müjde ise, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve dizinin yayınlanacağı tarihi duyurdu.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yayın tarihi

Show TV, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yayın tarihi

BKM imzasıyla ekranlara gelecek olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizide kirli bir geçmişe sahip olan fakat bu geçmişini ardında bırakarak Karabayır Lisesi'ne Coğrafya Öğretmeni olarak ataması yapılan Sadi Payaslı'nın öyküsü anlatılıyor. Bu öykünün içerisinde ise ıslah evinden gelen 5 gençle kesişmesi sonrası Sadi Payaslı'ın başına gelen maceralar işleniyor.

Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan gibi isimlerinin yer aldığı dram türü Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Show TV ekranlarında 21 Temmuz Perşembe akşamı gelecek.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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