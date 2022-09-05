Yeni dizi olan Gelsin Hayat Bildiğin Gibi'nin polis memuru Songül rolünde yer alan Devrim Özkan'ın hayranları gün geçtikçe artmaya başlıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Devrim Özkan'ın şaşırtan paylaşımı haberimizde
MAGAZİN
05 Eylül 2022 - 12:42
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan tarz değişikliği geldi! Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Show TV ekranlarında yaz dizisi olarak başlayan Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisi her bölümüyle beğeni toplamaya devam ediyor. Dizinin güzel oyuncusu Devrim Özkan'ın popülerliği gün geçtikçe artmaktadır. Başarılı oyuncu Devrim Özkan'ın sosyal medyada beğeni toplayan paylaşımı haberimizde yer almaktadır
MAGAZİN
05 Eylül 2022 - 12:42
EDİTOR
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