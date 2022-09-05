MAGAZİN
05 Eylül 2022 - 12:42

Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan tarz değişikliği geldi! Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Show TV ekranlarında yaz dizisi olarak başlayan Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisi her bölümüyle beğeni toplamaya devam ediyor. Dizinin güzel oyuncusu Devrim Özkan'ın popülerliği gün geçtikçe artmaktadır. Başarılı oyuncu Devrim Özkan'ın sosyal medyada beğeni toplayan paylaşımı haberimizde yer almaktadır

MAGAZİN
05 Eylül 2022 - 12:42
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Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan tarz değişikliği geldi! Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu


Yeni dizi olan Gelsin Hayat Bildiğin Gibi'nin polis memuru Songül rolünde yer alan Devrim Özkan'ın hayranları gün geçtikçe artmaya başlıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Devrim Özkan'ın şaşırtan paylaşımı haberimizde

Devrim Özkan kimdir?

1998 yılında Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, üniversite hayatını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan mezun olarak tamamladı. Güzelliği ile beğenileri alan Özkan, 173 boyunda olup 52 kilodur. İlk televizyon deneyimi Rüya dizisinde İpek karakteri olurken devamında ise Vuslat dizisi Feride ve şuan da ise Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinde Songül karakteri oldu.



Devrim Özkan paylaşımı

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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