Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan tarz değişikliği geldi! Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu







Devrim Özkan kimdir?







Yeni dizi olan Gelsin Hayat Bildiğin Gibi'nin polis memuru Songül rolünde yer alan Devrim Özkan'ın hayranları gün geçtikçe artmaya başlıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Devrim Özkan'ın şaşırtan paylaşımı haberimizde1998 yılında Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, üniversite hayatını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan mezun olarak tamamladı. Güzelliği ile beğenileri alan Özkan, 173 boyunda olup 52 kilodur. İlk televizyon deneyimi Rüya dizisinde İpek karakteri olurken devamında ise Vuslat dizisi Feride ve şuan da ise Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinde Songül karakteri oldu.