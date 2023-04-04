GENAR yeni seçim anketini yayınladı! Kim önde tamamlayacak diye merak eden BAKSIN! İşte parti parti 2023 seçim sonuçları







GENAR ANKET SONUÇLARI







İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında seçim ile ilgili yapılan anketler yer alıyor. Peki GENAR anket sonuçları nasıl? Partilerin oy yüzdeleri ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.GENAR Başkanı İhsan Aktaş 14 Mayıs seçimiyle ilgili yapılan anketlerin sonuçlarını vatandaşla paylaştı. GENAR tarafından yapılan anket araştırmalarına göre İYİ Parti'nin bir sene önce 6'lı masaya oturduğunda CHP'nin yüzde 26 oyu varken, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14 seviyelerindeydi. Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür etmesi sebebiyle oy oranı yüzde 12 buçuğa düşen oy oranı yüzde 13 seviyelerinde izliyor. GENAR Başkanı İhsan Aktaş şu açıklamaları yaptı; 'Masada olan diğer partiler Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Partini toplam 7 puan oyları varken güncel olarak 2 puan oyu var. Güncel araştırmalarda CHP'nin oy oranı yüzde 23, artış eğilimiyle yüzde 24 seviyelerinde olabilir. İYİ Parti oy oranı yüzde 7 ancak 14 seviyesinden 7'ye düştü. Son haftalardaki araştırmalarda 11 çıkıyordu. İddia edildiği gibi İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 19 seviyesinden 7'ye düştüyse bu da ayrı bir felaket demektir ancak bu partinin oyu hiçbir zaman yüzde 19 olmadı.İYİ Parti bir travmayla yüzleşiyor. Seçime gidilirken yüzde 19 deniyor ama yüzde 8 oy alıyor. Birkaç firma ısrarla yüzde 17-18-19 oranında dese de güncel olarak herkes 7 olduğunu kabul ediyor. İYİ Parti masada oturduğu süreçte birçok partiden oy kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile birlikte kendisi iyice gerileyeceği için masadan kalktı. Meral Akşener kendisi millet iradesini temsil kabiliyetinin kaybedildiğini söyledi. Çünkü orada şu an millet iradesi için oturulmuyor. Masaya tekrar zoraki olarak dönmesi, 7-8 ay Kılıçdaroğlu aleyhine ikna edilen kitleyi de ikna etmedi. Zeytinburnu meselesinde atlatılamayan travma sebebiyle Meral Akşener yüksek bir dil kullandı ve gerçek ortaya çıkınca özür dilemedi. Özür dilese insanların gözünde büyürdü. Öyle öfkeliydi ki Öztürk Yılmaz'ın yediği dayak sonrasında bir isyan açıklaması var ve Meral Akşener kendini Öztürk Yılmaz'la eşitlemiş oldu. İYİ Parti ittifak kurmasaydı baraj altında kalabilirdi ve İYİ Parti dağılmasa Muharrem İnce bu kadar güçle tekrar ortaya çıkamazdı. Hem CHP'de hem 6'lı masada büyük bir sıkışmışlık var. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemeyenler bir tarafta, Meral Akşener'i, Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı kaybeden bir kesim de var. Bu hareketler Muharrem İnce'ye yönelimi hızlandırdı. Meral Akşener büyük bir intihar teşebbüsünde bulundu ve İmamoğlu, Yavaş ve kendi kaderini Kılıçdaroğlu'na teslim etti. Siyasi olarak bir acemilik bu. Siyasal anlamda deneyimli olan biri iki kişinin daha hayatını böyle köreltme hamlesinde bulunmazdı. Fotoğraflara bakıldığı zaman bile İmamoğlu burada ne işim var der gibi bakıyor.'