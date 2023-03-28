Genç adam Nihat Hatipoğlu'na öyle bir soru sordu ki! Ne diyeceğini bilemedi: Nişanlısını bırakma sebebi herkesi şaşırttı







Nihat Hatipoğlu ile Sahur Programı Düşündüren Sorularıyla Dikkat Çekiyor











Genç Adam, Sahur Programında Nihat Hatipoğlu'na Ayrılığı Sordu

Geçtiğimiz günlerde Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında bir gencin özel hayatıyla ilgili sorduğu soru izleyicilerin dikkatini çekti. Sekiz aydır bir ilişki yaşadığını ve nişanlanmak üzereyken nişanlısının kendisine ağır ithamlarda bulunduğunu ve bunun üzerine nişanı attığını anlattı. Günahın ona mı yoksa kendisine mi yazılacağını sordu. Nihat Hatipoğlu'nun Cevabı Dikkat Çekti

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Nihat Hatipoğlu Sahur programıyla ekranlara geri döndü. Programın son bölümünde bir gencin ünlü ilahiyatçıya sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu.Nihat Hatipoğlu'nun her gün yayınlanan Sahur programı Ramazan ayı ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Ünlü bir ilahiyatçı olan program sunucusuna çok sayıda düşündürücü soru geliyor. İlk Sahur'da sevip de sevilmemenin günahına ilişkin bir soru sosyal medyada viral oldu.Nihat Hatipoğlu soruya cevaben, bir kişinin partnerini cimrilikle ya da cebinde akrep taşımakla suçlamasının ileride partnerini üzeceği görüşünü paylaştı. Sorumluluğun genç adama ait olmadığını ve ilişkiyi bitirerek doğru olanı yaptığını belirtti. Verdiği yanıt o zamandan beri izleyicilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada tartışmalara yol açtı.