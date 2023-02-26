YAŞAM
26 Şubat 2023 - 17:00

Genç adam şekerleme yaparken başına öyle bir şey geldi ki: Uyandığında eski halinden eser yoktu!

Yapılan uzay araştırmaları kapsamında yeni bir araştırma gündeme bomba gibi düştü! Son gelen bilgilere göre tam 6 büyük galaksi keşfi yapıldı. Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
26 Şubat 2023 - 17:00
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Genç adam şekerleme yaparken başına öyle bir şey geldi ki: Uyandığında eski halinden eser yoktu!
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James Webb Uzay Teleskobu'nun yaptığı araştırmaya göre 6 büyük galaksi keşfedildi! Konu ile ilgilenen uzmanlar bile duruma inanamadı. Peki galaksiler ile ilgili gelen bilgiler nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAM 6 GALAKSİ KEŞFEDİLDİ

Yapılan araştırma kapsamında James Webb Uzay Teleskobu 6 tane büyük galaksi keşfi yaptı. Yapılan haberlere göre Penn State Üniversitesi astronomi ve astrofizik profesörü tarafından yapılan açıklamaya göre teleskop tarafından alınan görüntülerin incelenmesi yapıldı. Uzman isim Joel Leja ve ekibinin yaptığı açıklamaya göre teleskop 6 büyük galaksi keşfetti ve bu galaksiler beklentilerin çok daha üstünde büyüklükte. 



Yeni 6 Galaksi Keşfedildi

Uzman isimler küçük galaksiler bulmayı beklerken bizim galaksimiz kadar büyük galaksiler bulduklarını belirtti. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre büyük gökada oluşumlarının evrenin erken tarihlerinde ortaya çıktığı ve bulunan galaksilerin evren kırıcılar olarak adlandırıldığını belirtti. Aynı zamanda yapılan araştırmalar sonucunda galaksilerin nasıl oluştuğu ve geliştiği ile ilgili araştırmaların devam ettiği, teoriler kapsamında galaksilerin büyüyen küçük yıldızlar ve toz bulutları olabileceğini, galaksi olduğu kesinleşse de içlerinde gizlenen süper kütleli kara delik olma ihtimallerinin de olduğu belirtildi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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