Genç aşıkların ayrılık iddiaları duyanları şaşkınlığa uğratmıştı ayrılık doğrulandı







Soru yağmuru







Son dönemde dizide ki cesur sahneleri ile adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve başarılı oyuncu Deniz Can Aktaş uzun zamandır gözlerden uzak bir ilişki yaşıyorlardı. Birlikte rol aldıkları dizi sonrası aşk yaşamaya başlayan ve aynı evi paylaşan oyuncu çiftin ayrılık iddiaları bir kaç gündür gündemdeydi. Tarafların sessizliği ve sosyal medya hesaplarında birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaları ve takipleşmeyi bırakmaları iddiaları güçlendirmişti.Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan sosyal medya hesabında bazı fotoğraflarını halen silmemişti. Sevgilisi Deniz Can Aktaş ile olan fotoğrafına takipçilerinden yorum yağdı. Uzun zamandır birlikte olan ve aynı evi paylaşan çift aşklarını gözlerden uzak mutlu bir şekilde yaşıyordu. Bir anda alınan ayrılık kararına ilişkin sessizliğine koruyan çift iddialar hakkında herhangi bir cevap vermiyordu. Takipçiler ayrılığın gerçek olup olmadığı hakkında güzel oyuncunun çift pozuna yorum yağdırdı. Ayrılık iddialarıyla ilgili gelen sorulara karşı sessizliğini koruyan oyuncunun arkadaş çevresinden gelen duyumlara göre Hafsanur Sancaktutan ‘arkadaş kalarak’ bitirdikleri ilişki sonrası zor zamanlar geçiriyor.