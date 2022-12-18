Son dönemde dizide ki cesur sahneleri ile adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve başarılı oyuncu Deniz Can Aktaş uzun zamandır gözlerden uzak bir ilişki yaşıyorlardı. Birlikte rol aldıkları dizi sonrası aşk yaşamaya başlayan ve aynı evi paylaşan oyuncu çiftin ayrılık iddiaları bir kaç gündür gündemdeydi. Tarafların sessizliği ve sosyal medya hesaplarında birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaları ve takipleşmeyi bırakmaları iddiaları güçlendirmişti.
MAGAZİN
18 Aralık 2022 - 13:51
Genç aşıkların ayrılık iddiaları duyanları şaşkınlığa uğratmıştı ayrılık doğrulandı
Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan çifti gözlerden uzak yaşadıkları aşklarını noktaladı…
MAGAZİN
18 Aralık 2022 - 13:51
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