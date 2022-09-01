YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:34

Genç Atletler, Türkiye Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Afyon

Afyonkarahisar’da atletizm sahasında çalışmalarını sürdüren genç atletler, milli takıma seçilebilmek için şampiyonada mücadele edecek.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:34
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Genç Atletler, Türkiye Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Afyon


Afyonkarahisar'da atletizm sahasında çalışmalarını sürdüren genç atletler, milli takıma seçilebilmek için şampiyonada mücadele edecek.


İl Karmaları Dağ Koşuları Ligi Finali ve Ulaşım Sigorta Köprübaşı Kervan Yolu Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı 2 sporcu temsil edecek. 11 Eylül tarihinde yapılacak olan şampiyona için Kocatepe Spor Kompleksi atletizm sahasında çalışmalarını sürdüren genç atletler, milli takıma seçilebilmek için mücedele verecek. Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde gerçekleşecek olan şampiyonada antrenör Süleyman Büyükbezgin'in sporcuları, Emir Salih Karakuzu ve Burak Uzun katılacak. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde şampiyonaya hazırlanan genç sporcular, 6 bin 100 metre koşu yarışında ter dökecek.





"Buradaki hedefimiz öncelikle Milli Takıma girebilmek"


Türkiye şampiyonasına yönelik olarak açıklamalarda bulunan antrenör Süleyman Büyükbezgin, “11 Eylül 2022 tarihinde Trabzon ilinde yapılacak olan Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, dünya şampiyonası milli takım seçmesi niteliğini de taşıyan bu yarışmalara ilimizden Atletizm Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Emir Salih Karakuzu ve Burak Uzun bizleri temsil edecekler. Buradaki hedefimiz öncelikle milli takıma girebilmek” dedi.

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Haber Editörü
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