Genç kızlar, hanımlar BİM'e akın edecek! Çeyiz ürünlerinde yılın indirimi başladı: Fiyatlar inanılmaz!

Çeyiz düzecek genç kızlara müjdeli haber BİM marketler zincirinden geldi. BİM'de çeyiz alış verişinde bulunanlar için uygun fiyatta ürünler raflarda yerini aldı. Fincan setinden baharat takımına kadar bir çok ürün BİM'de sizleri bekliyor. BİM market, genellikle gıda, temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik, giyim ve ev eşyaları gibi çeşitli ürünlerin satıldığı bir Türk perakende zinciridir. BİM markette ayrıca meyve, sebze, et, süt ve süt ürünleri, ekmek ve unlu mamuller gibi temel gıdalar da yer almaktadır. BİM'de pazardaki ürünlerin çoğu ucuzdur ve genellikle kendi markalarına sahiptir.Dijitsu 5 inç UHD Android Led TV: 5.599 TL Dijitsu 32 inç UHD Android Led TV: 2.399 TL Fakir Lucky Dik Süpürge: 649 TL Kumtel XXL Fastfryer: 2.599 TL Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı: 399 TLElif ve Arkadaşları Nevresim takımı Seti: 249 TL Elif ve Arkadaşları Lastikli Çarşaf takımı Set: 159 TL Elif ve Arkadaşları Hafıza güçlendirici Oyun 32 Parça: 45 TL Elif ve Arkadaşları İkili Puzzle: 45 TL Dinozor Çağı Kitapları: 7 TL Todizoo Kutu Oyunu: 29,50 TL 0-6 Yaş Yayınları Kalemli Yaz-Çiz-Sil Kitapları için: 22,50 TL Futbol Oyunu: 69 TLOyuncak Kılıç Kalkan Seti: 24,50 TL Art Craft Kinetik Oyun Kumu ve Kamyon Seti için: 47,50 TL DC Mini Karakterler: 19,50 TL Kadın Omuz Çantası: 85 TL Kadın Küçük Cüzdan: 47,50 TL Kadın Cüzdan: 59,50 TL Kadın Telefon Çantası: 64,50 TL Letoon Sneaker Kadın Spor Ayakkabı için: 249 TL Kadın Yumuşak Dokulu Ev Giyimi: 199 TL Kadın Eşofman Altı: 79,50 TL Kadın Triko Yelek: 149 TL Erkek Eşofman Altı: 79,50 TL Kadın Kapüşonlu Tunik: 99 TL Erkek Kapüşonlu Sweatshirt:169 TL Hot Wheels Fırlatma Seti: 64,50 TL Hot Wheels İkili Arabalar: 54,50 TLGlass in Love Borosilikat Fincan Set halinde: 55 TL Borcam by Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 4100 cc için: 109 TL Paşabahçe 3 Katlı Villa Patisserie Saklama Kabı: 89 TL Çok Amaçlı Organizer Sepet: 14,50 TL Keramika Desenli Baharat Takımı 3'lü set:109 TL Paşabahçe Madlen Tatlı Tabağı: 79 TL Paşabahçe Bouquet Kase: 69 TL Kaşık Seti:12,50 TL Kapaklı Çelik Saklama Kabı: 79 TL Okyanus Home Tek ücret Mutfak Ekipmanları için: 16,50 TL Okyanus Home Çift Baskılı Kepçe Altlığı veya Peçetelik için: 24,50 TL Okyanus Home Patates Dilimleyici: 7,50 TLNaturalove Bambu Mutfak araçları 5'li için: 59 TL İkili Süzgeç: 37,50 TL Kaşıklı Yoğurt / Mama Kabı 500 ml için: 16,50 TL Sütyen Yıkama Topu: 9,75 TL Temizlik Seti: 85 TL Cook Love Gıda Saklama Poşeti 12'li için: 39,50 TL Hobby Life Tek Fiyat Ürünler: 9,50 TL