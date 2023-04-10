Aktüel
10 Nisan 2023 - 09:15

Genç kızlar sabah BİM'in yolunu tutacak! Çeyizlik ürünlerde flaş indirim: Neversim takımından kahvaltı setine kadar var!

O markette 2023 Nisan ayı indirimleri devam etmektedir. Hangi markette güncel indirimler yer almaktadır? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
10 Nisan 2023 - 09:15
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Genç kızlar sabah BİM'in yolunu tutacak! Çeyizlik ürünlerde flaş indirim: Neversim takımından kahvaltı setine kadar var!
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7 Nisan 2023 Bim Aktüel ürünleri bir çok müşteri tarafından dikkat çekti. 7 Nisan 2023 Bim Aktüel hangi ürünlerde indirim gerçekleşmiştir? Merak edilen detaylar haberimizde.

O MARKETTE BÜYÜK İNDİRİM!

Vatandaşların yüzünü güldürecek aktüel ürünler Bim Marketleri'nde yerini aldı. İndirim kataloğu yayınlandı. 7 Nisan 2023 Bim Marketleri'nde indirimli fiyatlar ile birlikte raflarda yer aldı.



-Naturalove Bambu marka sunum ürünleri 49 TL,

-Hasır tepsi 169 TL,

-Oval şekli hasır ekmeklik 99 TL,BİM

-Bambu Kesme Tahtası 79 TL,

-Büyük Bambu Sunum Tabağı Çeşitleri 109 TL,

-Okyanus Erzak Kavanozu 75 TL,

-Okyanus marka Ahşap Görünümlü İki Katlı Raf 99 TL,bim

-Sunum ürünleri 29,50 TL,

-Benante marka Kahvaltı Seti 289 TL,

-Çerezlik Seti 109 TL,

-Bağ Makası fiyatı 79 TL

-15 m Uzatma kablosu 329 TL

-3'lü kürek- çatal- tırmık seti 44,50 TL

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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