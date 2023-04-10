Genç kızlar sabah BİM'in yolunu tutacak! Çeyizlik ürünlerde flaş indirim: Neversim takımından kahvaltı setine kadar var!







O MARKETTE BÜYÜK İNDİRİM!







7 Nisan 2023 Bim Aktüel ürünleri bir çok müşteri tarafından dikkat çekti. 7 Nisan 2023 Bim Aktüel hangi ürünlerde indirim gerçekleşmiştir? Merak edilen detaylar haberimizde.Vatandaşların yüzünü güldürecek aktüel ürünler Bim Marketleri'nde yerini aldı. İndirim kataloğu yayınlandı. 7 Nisan 2023 Bim Marketleri'nde indirimli fiyatlar ile birlikte raflarda yer aldı.-Naturalove Bambu marka sunum ürünleri 49 TL, -Hasır tepsi 169 TL, -Oval şekli hasır ekmeklik 99 TL,-Bambu Kesme Tahtası 79 TL, -Büyük Bambu Sunum Tabağı Çeşitleri 109 TL, -Okyanus Erzak Kavanozu 75 TL, -Okyanus marka Ahşap Görünümlü İki Katlı Raf 99 TL,-Sunum ürünleri 29,50 TL, -Benante marka Kahvaltı Seti 289 TL, -Çerezlik Seti 109 TL, -Bağ Makası fiyatı 79 TL -15 m Uzatma kablosu 329 TL -3'lü kürek- çatal- tırmık seti 44,50 TL