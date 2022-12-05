Aktüel
05 Aralık 2022 - 17:11

Genç kızlar ve ev hanımları BİM'e akın edecek! BİM 6-9-13 Aralık aktüel ürünler kataloğunda çıldırtan indirimler!

BİM 6 Aralık, 9 Aralık, 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e Salı ve Cuma günü vatandaş akın akın gidecek. İşte o ürünler...

Aktüel
05 Aralık 2022 - 17:11
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Genç kızlar ve ev hanımları BİM'e akın edecek! BİM 6-9-13 Aralık aktüel ürünler kataloğunda çıldırtan indirimler!


Her köşe başında bir şubesi bulunan BİM Marketlerinde yeni indirimleri duyurusu yapıldı. Piyasada bulunan ve bulunmayan birçok ürünü uygun fiyatlar ile raflarına dizen BİM, 6-13 Aralık haftasında genç kızları, ev hanımlarını herkesi sevindirecek ürünleri en ucuza satacak. BİM 6-13 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğunda mutfak ürünleri, gıda ve kişisel bakım ürünlerinde yapılan indirimler dikkatleri çekiyor.

6 Aralık Salı günü başlayacak indirimler 13 Aralık gününe kadar yeni ürünler eklenerek devam edecek. İşte o indirimli ürünler…

BİM 6 Aralık Salı – 9 Aralık Cuma - 13 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğu!



bim

Tukaş Domates Salçası 75 TL

Çaykur Rize Çayı Hediyelik 56,50 TL

Keyifçe Cevizli Sucuk 19,50 TL

bim

Miskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 24,50 TL

Koka Gül Aromalı Lokum 39,50 TL

Oreo Golden 17,50 TL

bim

Nestle Gold ve Damak Seti 75 TL

Luppo Gold 19,50 TL

Saralle Kakaolu Fındık Kreması 67,50 TL

bim

Presmix Meyve Püresi 399 TL

Chef’s Sütlük 55 TL

Benante Yuvarlak Çerezlik 39,50 TL

bim

Paşabahçe Bella Kavanoz 32,50 TL

Ölçülü Narenciye Sıkacağı 24,50 TL

Polosmart Tws Kulaklık 179 TL

bim

Polosmart Telefon Tablet Standı 22,50 TL

Polosmart Kablosuz Masa Üstü Şarj 89 TL

Starcom Katlanabilir Notebook Standı 69 TL

bim

Polosmart Nostaljik Radyo

Dekorlu Emaye Saklama Kabı

Casilda Home Desenli Tek Kişilik Yorgan 199 TL

bim

BİM 6 Aralık Salı, 9 Kasım Cuma ve 13 Kasım Salı günü indirime girecek ürünler listesi yayınlandı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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