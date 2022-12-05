Genç kızlar ve ev hanımları BİM'e akın edecek! BİM 6-9-13 Aralık aktüel ürünler kataloğunda çıldırtan indirimler!







BİM 6 Aralık Salı – 9 Aralık Cuma - 13 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğu!







Her köşe başında bir şubesi bulunan BİM Marketlerinde yeni indirimleri duyurusu yapıldı. Piyasada bulunan ve bulunmayan birçok ürünü uygun fiyatlar ile raflarına dizen BİM, 6-13 Aralık haftasında genç kızları, ev hanımlarını herkesi sevindirecek ürünleri en ucuza satacak. BİM 6-13 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğunda mutfak ürünleri, gıda ve kişisel bakım ürünlerinde yapılan indirimler dikkatleri çekiyor. 6 Aralık Salı günü başlayacak indirimler 13 Aralık gününe kadar yeni ürünler eklenerek devam edecek. İşte o indirimli ürünler…Tukaş Domates Salçası 75 TL Çaykur Rize Çayı Hediyelik 56,50 TL Keyifçe Cevizli Sucuk 19,50 TLMiskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 24,50 TL Koka Gül Aromalı Lokum 39,50 TL Oreo Golden 17,50 TLNestle Gold ve Damak Seti 75 TL Luppo Gold 19,50 TL Saralle Kakaolu Fındık Kreması 67,50 TLPresmix Meyve Püresi 399 TL Chef’s Sütlük 55 TL Benante Yuvarlak Çerezlik 39,50 TLPaşabahçe Bella Kavanoz 32,50 TL Ölçülü Narenciye Sıkacağı 24,50 TL Polosmart Tws Kulaklık 179 TLPolosmart Telefon Tablet Standı 22,50 TL Polosmart Kablosuz Masa Üstü Şarj 89 TL Starcom Katlanabilir Notebook Standı 69 TLPolosmart Nostaljik Radyo Dekorlu Emaye Saklama Kabı Casilda Home Desenli Tek Kişilik Yorgan 199 TLBİM 6 Aralık Salı, 9 Kasım Cuma ve 13 Kasım Salı günü indirime girecek ürünler listesi yayınlandı.