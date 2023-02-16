Genç kızlara müjde! BİM'e giden çeyiz alışverişini ucuza getirecek: Bu fiyatlar bedavadan biraz pahalı!

BİM indirimli ürünlerin başında gelirken vatandaşlar her hafta yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasıyla beraber vatandaşlar akın etti. Katalog da pek çok ürün uygun fiyatlarıyla dikkat çekerken sevindirici haber geldi. Genç kızların arayıpta bulamadığı çeyiz alışverişi bu hafta BİM raflarında. İşte, 17 Şubat 2023 BİM kataloğu...
BİM 17 ŞUBAT 2023 KATALOĞUKumtel Beyaz Ankastre Set fiyatı: 3.999 TL
TCL 55" 4K Ultra HD Android Led Tv fiyatı: 9.499 TL Dijitsu 43" Android Tv fiyatı: 3.999 TL Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Tv fiyatı: 2.099 TL Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge fiyatı: 1.699 TL Kumtel Dilimli Radyatör fiyatı: 1.099 TL Kumtel Dikey Isıtıcı fiyatı: 649 TL Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı fiyatı: 399 TL Kumtel Fanlı Isıtıcı fiyatı: 229 TL Kumtel Mini Quartz Isıtıcı fiyatı: 199 TL Kütahya Porselen Mat Altın Fileli Porselen Yemek Takımı fiyatı: 649 TL Chef's Tava 26 cm fiyatı: 89 TL Chef's Sütlük 14 cm fiyatı: 55 TL Heifer Chef's Blender Set fiyatı: 429 TL 9 Parça Saklama Kabı fiyatı: 149 TL Benante Çerezlik Seti fiyatı: 109 TL Kapaklı Mikser Kabı 2200 ml fiyatı: 34,50 TL Colorina Altın Rimli Pasta Servis Seti fiyatı: 179 TL Colorina Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik fiyatı: 109 TL Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 32 cm fiyatı: 99 TL
Colorina Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı fiyatı: 79 TL Colorina Altın Rimli Cam Kase 3'lü fiyatı: 45 TL Paşabahçe Baharat Takımı 6'lı fiyatı: 39,50 TL Paşabahçe Kavanoz 1600 cc fiyatı: 34,50 TL Paşabahçe Ice Ville Tatlı Kasesi 2'li fiyatı: 32,50 TL Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc fiyatı: 17,50 TL 2 Bölmeli Kaşıklık fiyatı: 39,50 TL Sunumluk Ürünler fiyatı: 29,50 TL Tek Fiyat Mutfak Gereçleri fiyatı: 15 TL Afacan Yumurtalık fiyatı: 11,50 TL Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık fiyatı: 199 TL
Keysmart Baskül fiyatı: 179 TL Slazenger Erkek Eşofman Altı fiyatı: 169 TL Shaker 500 cc fiyatı: 37,50 TL Kaşıklı Müsli Kabı 600 ml fiyatı: 19,50 TL Hobby Life Mandal Sepeti fiyatı: 17,50 TL Okyanus Home Metal Ürün Çeşitleri fiyatı: 45 TL Kapaklı Saklama Kutusu fiyatı: 45 TL Banyo Taburesi fiyatı: 37,50 TL Tuvalet Fırçası Çeşitleri fiyatı: 17,50 TL