Aktüel
16 Şubat 2023 - 10:00

Genç kızlara müjde! BİM'e giden çeyiz alışverişini ucuza getirecek: Bu fiyatlar bedavadan biraz pahalı!

BİM her hafta birbirinden fırsatlı ürünleri raflarına dizmeye devam ederken 17 Şubat 2023 tarihli katalog yayınlandı. Çeyiz yapan genç kızların adresi olan BİM'de bu hafta ne ararsan var. İşte, BİM online kataloğu ve ürünlerin fiyat listesi haberimizde.

Aktüel
16 Şubat 2023 - 10:00
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Genç kızlara müjde! BİM'e giden çeyiz alışverişini ucuza getirecek: Bu fiyatlar bedavadan biraz pahalı!
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BİM indirimli ürünlerin başında gelirken vatandaşlar her hafta yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasıyla beraber vatandaşlar akın etti. Katalog da pek çok ürün uygun fiyatlarıyla dikkat çekerken sevindirici haber geldi. Genç kızların arayıpta bulamadığı çeyiz alışverişi bu hafta BİM raflarında. İşte, 17 Şubat 2023 BİM kataloğu...

BİM 17 ŞUBAT 2023 KATALOĞU

Kumtel Beyaz Ankastre Set fiyatı: 3.999 TL



TCL 55" 4K Ultra HD Android Led Tv fiyatı: 9.499 TL

Dijitsu 43" Android Tv fiyatı: 3.999 TL

Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Tv fiyatı: 2.099 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge fiyatı: 1.699 TL

Kumtel Dilimli Radyatör fiyatı: 1.099 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı fiyatı: 649 TL

Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı fiyatı: 399 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı fiyatı: 229 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı fiyatı: 199 TL

Kütahya Porselen Mat Altın Fileli Porselen Yemek Takımı fiyatı: 649 TL

Chef's Tava 26 cm fiyatı: 89 TL

Chef's Sütlük 14 cm fiyatı: 55 TL

Heifer Chef's Blender Set fiyatı: 429 TL

9 Parça Saklama Kabı fiyatı: 149 TL

Benante Çerezlik Seti fiyatı: 109 TL

Kapaklı Mikser Kabı 2200 ml fiyatı: 34,50 TL

Colorina Altın Rimli Pasta Servis Seti fiyatı: 179 TL

Colorina Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik fiyatı: 109 TL

Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 32 cm fiyatı: 99 TL

BİM 17 şubat 2023

Colorina Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı fiyatı: 79 TL

Colorina Altın Rimli Cam Kase 3'lü fiyatı: 45 TL

Paşabahçe Baharat Takımı 6'lı fiyatı: 39,50 TL

Paşabahçe Kavanoz 1600 cc fiyatı: 34,50 TL

Paşabahçe Ice Ville Tatlı Kasesi 2'li fiyatı: 32,50 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc fiyatı: 17,50 TL

2 Bölmeli Kaşıklık fiyatı: 39,50 TL

Sunumluk Ürünler fiyatı: 29,50 TL

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri fiyatı: 15 TL

Afacan Yumurtalık fiyatı: 11,50 TL

Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık fiyatı: 199 TL

BİM aktüel ürünler listesi

Keysmart Baskül fiyatı: 179 TL

Slazenger Erkek Eşofman Altı fiyatı: 169 TL

Shaker 500 cc fiyatı: 37,50 TL

Kaşıklı Müsli Kabı 600 ml fiyatı: 19,50 TL

Hobby Life Mandal Sepeti fiyatı: 17,50 TL

Okyanus Home Metal Ürün Çeşitleri fiyatı: 45 TL

Kapaklı Saklama Kutusu fiyatı: 45 TL

Banyo Taburesi fiyatı: 37,50 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri fiyatı: 17,50 TL

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Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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