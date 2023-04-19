Genç çiftlerin evlilik öncesinde biriktirdikleri paraları kapsayan çeyiz desteği, devlet tarafından sağlanmaktadır. Destekten sadece TC vatandaşı olan, daha önce evlenmemiş ve 24 yaşını doldurmamış gençler faydalanabilirler. 2023 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı sayesinde çeyiz desteği miktarı yüzde 122.93 artacak ve genç çiftler evlilik öncesi açtıkları çeyiz hesapları üzerinden 16 bin 394 lira ile 36 bin 548 lira arasında değişen bir destek alabileceklerdir. ÇEYİZ DESTEĞİ ŞARTLARI
Finans
19 Nisan 2023 - 11:30
Genç kızların çeyizini devlet dizecek! Şartı sağlayanlara çeyiz parası ödenecek
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte evlilik hazırlıkları yapan çiftler, devlet tarafından sunulan çeyiz ve tazminat desteği ile ilgili bilgilere odaklanmaktadırlar. Yeni evlenen çiftlere devlet tarafından verilen çeyiz ve tazminat desteği için belirlenen koşullar bulunmaktadır. Çiftler, devletten 36 bin TL'ye kadar çeyiz desteği almak istiyorlarsa bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. İşte gerekli şartlar...
Finans
19 Nisan 2023 - 11:30
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Çeyiz desteği alabilmek için öncelikle evlilik tarihinden en az 3 yıl önce düzenli olarak çeyiz hesabına ödeme yapmak gerekmektedir. İlk evliliğini 27 yaşını doldurmadan yapacak olan kişiler ise evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgeleriyle başvurarak devlet katkılı çeyiz hesabı fırsatından yararlanabilirler. Çeyiz hesabı, 18 yaşından büyük herkes tarafından açılabilir ve aylık ödeme yaparak birikim yapmak mümkündür. Bu ödemeler ise 630 TL ile 6 bin 305 lira arasında değişebilir. Ayrıca, 18 yaşın altındaki kişilerin velileri de çeyiz hesabı açabilirler.
Çeyiz desteği alabilmek için öncelikle evlilik tarihinden en az 3 yıl önce düzenli olarak çeyiz hesabına ödeme yapmak gerekmektedir. İlk evliliğini 27 yaşını doldurmadan yapacak olan kişiler ise evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgeleriyle başvurarak devlet katkılı çeyiz hesabı fırsatından yararlanabilirler. Çeyiz hesabı, 18 yaşından büyük herkes tarafından açılabilir ve aylık ödeme yaparak birikim yapmak mümkündür. Bu ödemeler ise 630 TL ile 6 bin 305 lira arasında değişebilir. Ayrıca, 18 yaşın altındaki kişilerin velileri de çeyiz hesabı açabilirler.
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