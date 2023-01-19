EKONOMİ
19 Ocak 2023 - 10:30
Gençler bu haber size! Gençlik Bakanlığı 18-26 yaş arası 2215 TL yardım yapacak! Başvurusu onaylananın parası PTT'den ödeniyor! Başvurular devam ediyor
Gençlik Bakanlığı tarafından yürütülen finansman programı, 18-26 yaş arası gençlere yönelik olarak 2023 yılında da devam edecektir. Bu program kapsamında, gençler PTT aracılığıyla Bakanlığın belirlediği şartları yerine getirerek 2215 TL tutarında bir ödeme alabilecektir. Ödemeler nakit olarak PTT şubelerinden alınabilecektir. Ancak ödeme almak için gençlerin Gençlik Bakanlığının belirlediği şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartların ne olduğu...
EKONOMİ
19 Ocak 2023 - 10:30
Bakanlık tarafından belirlenen şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar, gençlerin mevcut eğitim durumları, iş durumları, gelir seviyeleri gibi faktörleri içerebilir. Ödemelerin alınması için belirlenen koşullar hakkında daha detaylı bilgi... 18-26 yaş arası gençler için yeni bir hibe geldi. 2023'ün ilk birkaç haftasında bir gençlik yardımı kampanyası başlatıldı. Başvuru koşullarını sağlayan ve başvuran herkese 2.215,60 TL ödemeyi planlıyor. Bu kampanyanın şartları arasında Türk vatandaşı olmak, Türkiye sınırları içinde ikamet etmek, aileye giren toplam gelir başına düşen gelir 2.215,60 lira ve altında olmak, kamu çalışanı veya özel sandıklara mensup çalışan olmamak, devlet yurtlarında veya çocuk bakımevlerinde yaşamamak gibi şartlar yer almaktadır. Başvuru koşullarını sağlamak için bu şartları dikkatli bir şekilde incelemeniz önerilir.
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