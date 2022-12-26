Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman isyan etti. Ateşli olmasına rağmen zorla oynatılmış













38.5 derece ateş ile oynatmışlar!

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği kendi evinde Bandırmaspor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan Bandırmaspor, 21. dakikada Fatih Kurucuk ve 29. dakikada Sedat Şahintürk'ün attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 52. dakikada Gökhan Gül'ün attığı golle umutlanan Gençlerbirliği için sevinç kısa sürdü. 66. dakikada Kerim Avcı ve 70. dakikada Levent Ayçiçek'in attığı gole engel olamayan Gençlerbirliği, 4-1 yenik duruma düştü.85. dakikada penaltıdan Gökhan Gül kendisinin ikinci takımının ikinci golünü atarken, 90+3'te Bandırmasporlu Mustafa Saymak penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi ve Balıkesir temsilcisi Ankara'dan 5-2'lik galibiyet ile ayrıldı.Bandırmaspor'un Levent Ayçiçek ile bulduğu dördüncü gol sonrası Gençlerbirliği cephesinde sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman taraftarlara dönerek maç öncesi teknik ekibe 38.5 derece ateşi olduğunu söylediğini ve bu maçta oynamak istememesine rağmen oynatıldığını belirtti. Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in ilk devresini Bandırmaspor karşısında aldığı mağlubiyet ile birlikte son sırada tamamladı.