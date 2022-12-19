Gençlerbirliği'ne Gökhan Gül piyangosu! Transferi kasayı doldurabilir













Gökhan Gül'ün kariyeri

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon aldığı 1 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyetle topladığı 7 puanla ligin dibine demir atan Gençlerbirliği'nde sürpriz gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Almanya 2. Bundesliga Ligi'nden transfer edilen Gökhan Gül'ün Spor Toto Süper Lig'den birçok ekibin radarında olduğu iddia edildi.Sergilediği performans ile Süper Lig kulüplerinin gözdesi haline gelen 24 yaşındaki gurbetçi oyuncu bu sezon golcü özelliği ile ön plana çıktı.Bochum'un U-19 Takımı'nda futbola başlayan genç stoper, Bochum'un A Takımı'nda da süre aldı. 2016'da Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Gökhan Gül aynı Bochum'da olduğu gibi hem A Takım'da hem de alt takımlarında forma giydi. 2018'de iki sezonluğuna Wiesbaden'e kiralanan futbolcu 2020'de Düsseldorf'a geri döndü. 2021'de ise ilk yurt dışı transferini gerçekleştirerek ülkemiz takımlarından Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Kariyerinde 170 maça çıkan 24 yaşındaki stoper 17 gol, 2 asist kaydetti. Oynadığı karşılaşmalarda Gökhan 25 sarı kart, 2 kez de kırmızı kart gördü. Oyuncu stoper mevkisinin yanı sıra görev verilmesi halinde ön liberoda da görev alabiliyor.