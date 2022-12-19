SPOR
19 Aralık 2022 - 21:45

Gençlerbirliği'ne Gökhan Gül piyangosu! Transferi kasayı doldurabilir

Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Gökhan Gül, sergilediği performansla takımını sırtlamaya devam ediyor. Gökhan'ın transferinde yaşanan gelişmeler büyük bir sürprize neden oluyor.

SPOR
19 Aralık 2022 - 21:45
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Gençlerbirliği'ne Gökhan Gül piyangosu! Transferi kasayı doldurabilir


Spor Toto 1. Lig'de bu sezon aldığı 1 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyetle topladığı 7 puanla ligin dibine demir atan Gençlerbirliği'nde sürpriz gelişme yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezon Almanya 2. Bundesliga Ligi'nden transfer edilen Gökhan Gül'ün Spor Toto Süper Lig'den birçok ekibin radarında olduğu iddia edildi.



Sergilediği performans ile Süper Lig kulüplerinin gözdesi haline gelen 24 yaşındaki gurbetçi oyuncu bu sezon golcü özelliği ile ön plana çıktı.

Gökhan Gül'ün kariyeri

Bochum'un U-19 Takımı'nda futbola başlayan genç stoper, Bochum'un A Takımı'nda da süre aldı.

2016'da Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Gökhan Gül aynı Bochum'da olduğu gibi hem A Takım'da hem de alt takımlarında forma giydi.

2018'de iki sezonluğuna Wiesbaden'e kiralanan futbolcu 2020'de Düsseldorf'a geri döndü. 2021'de ise ilk yurt dışı transferini gerçekleştirerek ülkemiz takımlarından Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Kariyerinde 170 maça çıkan 24 yaşındaki stoper 17 gol, 2 asist kaydetti. Oynadığı karşılaşmalarda Gökhan 25 sarı kart, 2 kez de kırmızı kart gördü.

Oyuncu stoper mevkisinin yanı sıra görev verilmesi halinde ön liberoda da görev alabiliyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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