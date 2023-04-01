Çin'deki Fan Mei Eğitim Grubu'na bağlı 9 meslek yüksekokulu, öğrencilerinin doğayı ve hayatı sevmeyi, sevginin tadını çıkarmayı öğrenmeleri için 1 haftalık bahar tatiline girdi. 1-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek tatil boyunca öğrenciler, kampüsten çıkarak doğayla iç içe olacak ve baharın güzelliklerini keşfedecekler.
DÜNYA
01 Nisan 2023 - 23:59
Gençlere 1 haftalık aşık olma tatili! Tüm bahar tatillerini unutun: Adı tamamen değişti
Çin'de doğum ve evlilik oranlarının düşmesi nedeniyle yetkililer harekete geçti. Bazı üniversiteler, öğrencilerin bahar aylarında kendilerine zaman ayırması için bir haftalık tatil verdi. Üniversiteler, bahar tatilini "aşık olma tatili" olarak adlandırdı. İşte ayrıntılar...
DÜNYA
01 Nisan 2023 - 23:59
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Tatilin amacı, öğrencilerin sadece ufkunu genişletmek ve duygularını geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda derslerini de zenginleştirmek ve derinleştirmek. Mianyang Uçuş Meslek Yüksekokulu yöneticilerinden Liang Guohui, tatilin öğrencilerin gezmesini ve baharın tadını çıkarmasını amaçladığını söyledi. Siçuan Güneybatı Havacılık Meslek Yüksekokulu yetkilisi Liu Ping ise tatilin, öğrencilerin kampüs dışında yeni şeyler öğrenmelerini, yeni arkadaşlar edinmelerini ve sevgililerinin güzelliğini deneyimlemelerini sağlamak için uygulamaya konulduğunu belirtti.
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