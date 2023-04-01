Gençlere 1 haftalık aşık olma tatili! Tüm bahar tatillerini unutun: Adı tamamen değişti







TATİLİN AMACI DUYGU GELİŞİMİ











Çin'deki Fan Mei Eğitim Grubu'na bağlı 9 meslek yüksekokulu, öğrencilerinin doğayı ve hayatı sevmeyi, sevginin tadını çıkarmayı öğrenmeleri için 1 haftalık bahar tatiline girdi. 1-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek tatil boyunca öğrenciler, kampüsten çıkarak doğayla iç içe olacak ve baharın güzelliklerini keşfedecekler.Tatilin amacı, öğrencilerin sadece ufkunu genişletmek ve duygularını geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda derslerini de zenginleştirmek ve derinleştirmek. Mianyang Uçuş Meslek Yüksekokulu yöneticilerinden Liang Guohui, tatilin öğrencilerin gezmesini ve baharın tadını çıkarmasını amaçladığını söyledi. Siçuan Güneybatı Havacılık Meslek Yüksekokulu yetkilisi Liu Ping ise tatilin, öğrencilerin kampüs dışında yeni şeyler öğrenmelerini, yeni arkadaşlar edinmelerini ve sevgililerinin güzelliğini deneyimlemelerini sağlamak için uygulamaya konulduğunu belirtti.