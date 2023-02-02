Gençlere 1 milyon TL hibe dağıtılacak! Devletten para yağmuru başladı: Şartları taşıyana takır takır ödenecek







En az lise mezunu herkes Genç Çiftçi Kredisi desteği alabilir.

Zilart Bank Genç Çiftçi Kredisi faiz oranı nedir?

Kredi ödemeleri Zilat Bank'ın güncel faiz oranlarına tabidir.

Genç Çiftçiler Kredisini kimler kullanabilir? -18-41 yaş arası kişiler,

-Lise, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi mezunu,

-SGK'ya kayıtlı ücretsiz çalışanlar,

-Kendi adına başvuranlar

- kredi vadesi boyunca tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü yerlerde ikamet eden kişiler;

-Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf tutulmuş olanlar Genç Çiftçi Kredisi hangi alanlarda kullanıldı?



Özellikler

- Faaliyetlerle ilgili her türlü araç ve gereç, sigorta, buz, kasa vb. bakım ve onarım giderleri. Su ürünleri yetiştiriciliğinde balık kızartması, balık, yem, kimyasallar, yakıt vb. Tekne bakım/onarım, yakıt, avcılık için işçilik giderleri vb. senin maliyetin

- Her türlü av ve yetiştirme malzemelerinin alımı. Üretim tankları, soğuk hava depoları gibi binaların inşaatı. Motor, tekne, balıkçı teknesi, balık bulucu ve balık ağlarının satın alınması. Derin deniz balıkçılığı, olta balıkçılığı, kafesler vb. alanlarda üretim tesisleri ve çeşitli mobilya alımlarının maliyeti. Bunu yatırımlar ve işletme kredileri sayesinde yapabiliriz.

Taksitli tarımsal yardım kredisi

Tarımsal destek için taksitli krediler ile finansman ihtiyacınızı ürün ve mevsim bağımlılıklarından kurtarın, uzun vadeli ve esnek vade seçenekleriyle kredi kullanın. güneş sulama kredisi

Tarım sektöründe modern basınçlı sulama sistemleri ve güneş enerjisi sistemlerinin kullanımını yaygınlaştıracak, tarımsal üretimde enerji maliyetlerini düşürecek, verimliliği ve karlılığı artıracak, böylece yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını artıracak çiftçilere sağlanan bir yatırım kredisidir. sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunmaktır. bizim ülkemizde.

Özellikler

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Destek Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi başvurunuzu herhangi bir Ziraat Bankası şubesine giderek yapabilirsiniz.

Tarım sektöründeki genç girişimci sayısını artırmak, tarımsal üretime yönelik yatırım ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla genç çiftçilere düşük faizli finansman desteği sağlanacaktır. Köylerine gidip yeni iş kurmak isteyenlere devlet destek veriyor. Genç çiftçi kredileri hakkında daha fazla bilgi edinin…Krediler sabit faiz oranları, çeşitli ödeme koşulları ve uygun vade seçenekleri ile sunulmaktadır. Ürünün hasat zamanına göre taksit tarihini ve taksit tutarını belirleyebilirsiniz.