Gençlere geçim derdini unutturacak ödeme! PTT'den 2.215 TL piyango vurdu! Geç kalmadan başvuran rahat rahat harcayacak!







PTT GENÇLERİN EĞİTİM VE İŞ BULMA AMAÇLARI İÇİN 2,215 TL'LİK KARŞILIKSIZ ÖDEME PROGRAMI BAŞLATIYOR







PTT ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile gençlere 2,215 TL'lik sosyal destek ödemesi sunuluyorPTT, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yaparak, acil nakit ihtiyacı olan ve geçinmekte zorluk çeken gençler için yeni bir yardım kalemi açtı. Bu program, gençlerin ekonomik olarak zor durumda olan gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. 18 ila 26 yaş arasındaki gençler, başvuru koşullarına uygun olarak PTT aracılığıyla 2,215 TL'lik sosyal destek ödemesi alabilir. Bu ödeme tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz yapılır. Başvuru koşulları arasında Türk vatandaşı olmak, Türkiye sınırları içinde ikamet etmek, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gibi kriterler bulunmaktadır. Bu ödemenin alınması için gençler e-devlet üzerinden başvuru yapabilir. Başvurular T.C kimlik numarasına göre kabul edilir. Son başvuru tarihi ise 31 Ocak 2023 olarak belirlendi. Ödeme almak isteyen gençlerin, yerine getirmesi gereken diğer bir şart ise aynı evde yaşayan kamu çalışanı veya özel sandıklara mensup çalışan olmamasıdır. Aynı zamanda devlet yurtlarında yaşayanlar, çocuk bakımevlerinde yaşayanlar ve askerler bu yardım parasından faydalanamazlar.Bu program, gençlerin eğitim veya iş bulma gibi amaçlar için kullanabilecekleri fonları sağlamaktadır. Ayrıca, bu program gençlerin sosyal hayatlarını desteklemekte ve onların gelecekteki hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmaktadır. PTT, gençlerin gelecekteki başarılarını desteklemek için bu programı gerçekleştirmiştir ve gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak için devam ettirecektir. PTT olarak, gençlerin hayatlarını kolaylaştırmak, onların gelecekteki hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmak için bu tür programları düzenlemeye devam edeceğiz. Bu program ile birlikte gençlerin eğitim veya iş bulma gibi amaçlar için kullanabilecekleri fonlar sağlandığı için, gençlerin gelecekteki kariyer hedeflerine ulaşmasına ve eğitimlerini tamamlamasına katkıda bulunulmuş olacaktır. Ayrıca, bu program gençlerin sosyal hayatlarını desteklemekte ve onların gelecekteki hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmaktadır. PTT olarak gençlerin hayatlarını kolaylaştırmak, onların gelecekteki hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmak amacı ile bu tür programları düzenlemekteyiz ve bundan sonraki dönemlerde de gençlere yönelik faydalı hizmetler sunmaya devam edeceğiz.