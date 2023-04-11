Seçime az bir zaman kala yüzleri güldüren haberler vermeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında sürprizler olacağına vurgu yapıldı. Ekonomiyi destekleyebilmek adına seçim yaklaşırken öğrencilerin cebi parayla dolacak. Üniversite öğrencilerine bayram harçlığı ne kadar, şartlar nelerdir? İşte detaylar...
Finans
11 Nisan 2023 - 07:30
Gençlere görülmemiş destek devletten! 1000 TL bayram harçlığı resmen başlıyor: O yaş aralığına dikkat!
Devlet öğrencilere destek vermeye devam ederken üniversite öğrencilerin faydalanabileceği 1000 TL nakit destek haberi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurusu üzerine gençler başvuru detaylarını araştırmaya başladı.
Finans
11 Nisan 2023 - 07:30