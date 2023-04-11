Finans
11 Nisan 2023 - 07:30

Gençlere görülmemiş destek devletten! 1000 TL bayram harçlığı resmen başlıyor: O yaş aralığına dikkat!

Devlet öğrencilere destek vermeye devam ederken üniversite öğrencilerin faydalanabileceği 1000 TL nakit destek haberi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurusu üzerine gençler başvuru detaylarını araştırmaya başladı.

Finans
11 Nisan 2023 - 07:30
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Gençlere görülmemiş destek devletten! 1000 TL bayram harçlığı resmen başlıyor: O yaş aralığına dikkat!


Seçime az bir zaman kala yüzleri güldüren haberler vermeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında sürprizler olacağına vurgu yapıldı. Ekonomiyi destekleyebilmek adına seçim yaklaşırken öğrencilerin cebi parayla dolacak. Üniversite öğrencilerine bayram harçlığı ne kadar, şartlar nelerdir? İşte detaylar...

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI

Üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği bayram harçlığı ödemeleri için bekleyiş artarken her sene olan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplarda yer alırken 1000 TL olurken toplamda 2 bin TL ikramiye ödemeleri hesaplarda yerini alır. Henüz net bir bilgi söz konusu olmazken önümüzdeki haftalarda yeni açıklama bekleniyor.



Üniversite öğrencilerine destek

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI ŞARTLARI

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emeklilere ödenecek olan zamlı ikramiye ödemeleri için merak edilenler arasında şartlar yer alıyor. Konu hakkında net bir bilgi söz konusu olmazken Cumhurbaşkanı açıklaması üzerine tüm detayların kamuoyuyla paylaşılması dört gözle bekleniyor.

Ödemeler bayram öncesi hesaplarda olması tahminler arasında olurken Ramazan Bayramı öncesinde TC kimlik numarasının son rakamına bakılarak sırayla ödemeler hesaplarda yerini alacak.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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