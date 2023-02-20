Gençlere müjde, harçlıklar devletten: Adını yazdırana günlük 158 TL verilecek







Başvurular nasıl yapılacak?







Yaş sınırı değişti

İŞKUR tarafından başlatılan bu kampanya 15 yaşından büyükler için geçerli olacak. Gerekli şartlara sahip olan vatandaşlar, İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursundan yararlanabilecekleri gibi işbaşı eğitim programına da katılabilirler. İş arayan statüsünde yer alan vatandaşlara günlük olarak 211,55 lira, öğrencilerin katılması durumunda 158,66 lira, işsizlik ödemesi alan vatandaşlara ise 105,78 lira verilecek. Bu miktar mesleklere göre farklılık gösterebilmektedir. Geleceğin mesleği olarak nitelendirilen meslekler kapsamında düzenlenen faaliyetlerde yer alan vatandaşlara ise günde 232,71 lira verilecek.Başvuru işlemleri, tüm Türkiye'de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Başvurusu onaylanan ve kurslara katılımı uygun görülen vatandaşlar ödemelerini almaya başlayacaklar. Böylece vatandaşlar hem mesleki beceri edinebilecek hem de ücret alacaklar. Meslek edindirme kurslarına gösterilen yoğun ilgi, bu konudaki çalı şamaları canlandırdı. Buna göre birtakım meslekler için kurslar yeniden faaliyet gösterecek ve mesleği bilen vatandaşlar için staj programları düzenlenecek. Staj programı ve meslek edindirme kursları aynı sürede faaliyet gösterecek. Böylece her iki taraf da aynı yardımı alacak. Zamanla faaliyete geçecek bu uygulama ile vatandaşlar iş edinebilecek. Yoğun ilgi gören başvurunun gerçekleştirilmesi için İŞKUR'a üye olunması gerekiyor.Önceden 18 yaş sınırı olan başvuru şartı değiştirilerek 15 yaşa indirildi. Fakat yaşı 55'den büyük olan vatandaşlar hala geçerli olan kurala göre başvuru yapamayacaklar. Kurslar hem yüz yüze hem de internet ortamından yapılabilir. İŞKUR sitesine girerek kayıt yapan vatandaşlar daha sonra site üzerinde bir işlem yapmazsa üyelikleri askıya alınabilir. Üyeliğinizi askıdan çıkararak yeniden kayıtlı sayılabilirsiniz.