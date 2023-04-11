Gençlere müjdeli haber geldi! 18-29 yaş arasındaysanız dikkat: 9.333 TL alacak kişilerden biri olabilirsiniz!







ÖĞRENCİLER TOPLAMDA 84 BİN 216 LİRA KAZANACAKLAR







İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Hükümet, işbaşı eğitim programı kapsamında eğitim alıp çalışan gençlerin aldığı ücretlere %33 zam yaptı. Programa katılan 500.000 fazla genç, hem eğitim alarak hem de para kazanma imkanı buluyor. Zam artışının 1 Nisan itibariyle geçerli olduğu belirtiliyor.Hükümet, işbaşı eğitim programı kapsamında gençlere verilen günlük ödemeyi 1 Nisan itibariyle yükseltti ve bu sayede program boyunca gençlerin alacağı toplam ücret 51.000 liraya ulaşacak. Programa katılan gençlerin, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak kabul edilen alanlara yoğunlaştığı belirtiliyor. Bu alanlara yönelik programlara katılan gençlerin günlük 359.90 lira ücret alacağı ve dokuz ay boyunca toplamda 84.216 lira kazanabileceği ifade ediliyor. Bu sayede gençler hem mesleklerini öğreniyor hem de ekonomik açıdan destekleniyorlar.İşbaşı eğitim programı, ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencilerine yönelik bir fırsat sunuyor. Program, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme, kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak kabul edilen alanlarda eğitim almak isteyen gençlere en fazla 9 ay boyunca destek veriyor. Katılımcılar, program süresince para kazanma fırsatı da elde ediyorlar. Programın süresi, sektörlere göre değişiklik gösteriyor ve bilişim ile imalat sektörlerinde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Muhabirlikle ilgili mesleklerde ise program süresi en fazla 9 ay olabiliyor.Hükümetin işbaşı eğitim programı kapsamında yaptığı %33'lük zam artışı, programa katılan gençlerin geleceklerine yatırım yapmalarına yardımcı oluyor. Programa katılan gençler, siber güvenlik, bulut bilişimi, oyun geliştirme ve kodlama gibi geleceğin meslekleri alanlarında eğitim alıyor ve aynı zamanda ekonomik olarak destekleniyorlar. Bu program, gençlerin iş hayatına daha güçlü bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve hem sektörlere nitelikli eleman yetiştirilmesine hem de gençlerin mesleki becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Zam artışı, gençlerin eğitimlerine daha çok odaklanmalarını sağlayacak ve gelecekleri için daha sağlam bir temel oluşturacak.