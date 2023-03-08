Gençlerin beklediği haber geldi! Lise, önlisans, lisans mezunu 13.500 polis alınacak! Başvuru tarihi belirlendi







POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ SINAV VE MEZUNİYET ŞARTLARI







POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ALIM SINAV VE MEZUNİYET ŞARTLARI

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre 13.500 polis alımının yapılacağı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan alımlar içerisinden 12.500'ü polis memuru olarak, geri kalan bin alımın ise komiser yardımcısı olarak eğitilmek üzere polis fakültesine alınacağı aktarıldı. İşte ayrıntılar...Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10.000 polis alım kadrosunun duyurusu yapılmıştı. Bu alımların ise 2023 yılında yapılacağı bildirilmişti. Bu sene yapılacak olan alımlarla ilgili olarak polis adaylarının en az ön lisans mezunu olması şartı aranmaktadır. Ön lisans mezunu olan adayların KPSS'den en az 65 puan almaları istenecek. Bu durum lisans mezunları için farklılık göstermektedir. Lisans mezunları için aranan şart, KPSS puanının 60 veya üzeri olması gerekmektedir.Polis Meslek Yüksekokulu'na başvuracak olan adayların, en az lise mezunu olması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT sınavına başvuru yapması ve TYT puanının en az 250 ham puan olması isteniyor. Bunun sonrasında başvuran adayların spor ve sözlü mülakatlardan geçerek alımların gerçekleştirileceği bildirildi. Başvuruların ise Ağustos ayında başlayacağı duyuruldu.