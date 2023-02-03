Gençlerin cüzdanını devlet dolduracak! 2.215 TL ödeme kesinleşti: Yaş şartını taşıyanlara başvurular açık!













PTT YENİ BİR YARDIMA İMZA ATTI

PTT SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI

NASIL BAŞVURULUR?

PTT, yoksul ve dezavantajlı kişilere aylık düzenli olarak harçlık öder. 2023 yılında geçim sıkıntısı çeken gençler 2.215 Türk Lirasına varan ödeme talebinde bulunabilecek. Doğrudan PTT hesabınızdan kimlik kartı ile ödeme avantajından faydalanabilirsiniz. Başvuru koşulları ve ödeme tarihleri belirlendi.Gençlik Bakanlığı ve PTT işbirliğiyle 18-26 yaş arası gençlere yardım yapılıyor. PTT'den başvuran gençlere ücret ödeniyor. Ödeme yapmak için PTT işyerlerine kimlikle gitmeniz yeterli. Koşul yok, en yakın PTT şubesine gidip başvuruda bulunmanız yeterli. Peki başvuru şartları nelerdir? PTT'den kimler yardım alabilir? İşte PTT 2215 Türk Lirası desteği hakkında detaylar...PTT bu kez Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yaptı. Acil paraya ihtiyacı olan gençler, ihtiyaç sahipleri ve geçim sıkıntısı çekenler için yeni bir yardım merkezi açıldı. Kayıt yaptıran 18-26 yaş arasındaki gençlere PTT'den 2.215 Türk Lirası sosyal yardım yapılacak. Bu ödeme tamamen ücretsizdir ve iade edilmez. Bakanlık ayrıca ödeme talep etme koşullarını da açıkladı. Bu ödemeden sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gençler faydalanacaktır.Gençlik ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından verilen 2215 TL'lik gelir desteğinin şartları açıklandı. Ödeme için başvuranların sağlaması gereken koşullar şunlardır: Öncelikle, yardım alacak kişinin Türkiye vatandaşı olması gerekir. Aksi takdirde Türk vatandaşı olmayan veya başka bir ülke vatandaşlığına sahip gençler bu yardımdan yararlanamazlar. İkametgah adreslerinin Türkiye sınırları içerisinde olması gerekmektedir. Yardım alan genç 18-26 yaşında olmalıdır. Aynı binada aynı anda bir kamu görevlisi veya özel bir fonun çalışanı ikamet ediyorsa, bu kişi yardımdan yararlanamaz. Ancak devlet yurtlarında, bakımevlerinde ikamet edenler bu haktan yararlanamaz. Kişi başına düşen hane geliri asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir.Söz konusu desteğin ödenmesi ile ilgili daha detaylı bilgiye Gençlik Bakanlığı resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Gençler, başvurularını elektronik yönetim yoluyla göndererek maaş alırlar. Başvurular T.C. kimlik numarasına göre alınıyor. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2023'tür.