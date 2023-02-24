









GENÇLERİN EN ÇOK SATIN ALDIĞI TELEFONUN İPHONE OLMASININ SEBEPLERİ







Gençlerin en fazla tercih ettiği telefon bunlar oldu! Sebebi ise herkesi şaşırttı. Gençlerin en çok tercih ettiği telefon iPhone markası Z kuşağının en çok ilgi duyduğu telefonlardan biri. Z kuşağı en çok iPhone marka telefonları kullanıyor. Bu telefonlar neden Z kuşağının gündemine yer alıyor. Ortaya çıkan sonuçlara inanamayacaksınız. İşte iPhone markasının neden gençlerin gündemin bulunduğunun sebepleri. Tüm detaylar haberimizde...İpad, Apple alım sayısı her geçen gün artıyor. Android telefonlar kullanımları giderek azalırken iPhone'nun kullanımı hızla artıyor. Gençler arasında bu telefonların kullanılma sebepleri ise oldukça şaşırttı. Amerika tarafından bu durumu saptayan bir araştırma yapıldı. Fiyatlarının pahalılığı da iPhone kullanımının önüne geçmiyor. Bilakis alım sayıları günden güne artıyor. Peki iPhone oluşan bu ilginin sebepleri neler? Neden Z kuşağının vazgeçemediği bir telefon markası? İşte tüm ayrıntılar...Gençlerin iPhone marka telefonları tercih etmelerinin altında yatan sebepler araştırılıyor. Airpods, İpad, Apple Watch'ın kullanım sayısı günden güne artıyor. Bu durumun oluşmasında hiç şüphesiz gençlerin etkin olarak alımı gerçekleştirmeleri bulunuyor. Gençler tarafından sıklıkla tercih edilen iPhone marka ürünlerin tercih edilme sebepleri adı altında Amerika'da bir araştırma yayınlandı. Araştırmanın sonuçları ise bir hayli ilginç. Gençlerin neden iPhone tercih ettikleri raporda gösterildi. Buna göre gençlerin ve özellikle Z kuşağının iPhone marka telefon almalarındaki neden kendilerini sosyal ortamda dışlanmış hissetmemek. Ana sebep olarak bu durum gösterildi. Hazırlanan rapor için 1996 doğum ve sonrası kişiler incelendi. Yapılan incelemede iPhone telefon kullanımının iyice arttığı buna göre android telefon kullanımının da azaldığı gözlemlendi. Nesil ne kadar gençleştikçe telefon kullanım oranı da o kadar artıyor. Yapılan araştırma sonucuna göre iPhone marka için gençlerin %83 oranında bu markayı tercih ettiği belirtildi. Buna göre Samsung markalar ise yarısından daha az bir rakama ulaştı.