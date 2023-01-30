Gençlerin üstündeki yük hafifledi! Başvurana anında 750 TL karşılıksız ödeme devletten! Sakın kaçırmayın







'750 TL'LİK ULAŞIM DESTEĞİ İÇİN BAKANLIK AÇIKLAMASI YAPILDI'







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından 750 TL'lik ulaşım desteği için harekete geçilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuruların nasıl gerçekleşeceği açıklandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ile ulaşım desteği konusunda gündeme gelen 750 TL'lik yardım hakkındaki bilgiler resmi olarak açıklandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ikametgah adresleriyle birlikte başvurular yapılması gerekiyor.Başvurular kısa sürede incelenecek ve sonuçlandırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ulaşım desteği konusunda açıklamalar yapmıştı. Bakan Yanık'ın açıklamasına göre ulaşım desteği Programı için başvurular ikametgah adreslerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılması gerekiyor. Bakan Yanık, öğrencilerin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri adına alınan bu önlemlerin önemine dikkat çekti. Yanık, bu desteğin çok önemli olduğunu belirterek, “Biz önlemleri alıyoruz ve bu desteğin önemi çok büyük. İkametgah adreslerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza başvuru yapılabileceğini söylemek istiyorum.” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ulaşım desteği konusunda açıklamalarda bulundu ve desteğin önemine dikkat çekti. Erdoğan,”Bu destek, öğrencilerimizin eğitim hayatlarına devam etmeleri için önemli bir adım. Biz bu desteği sağlamaya devam edeceğiz.” dedi. Ulaşım desteği konusunda harekete geçilen bu adımla birlikte öğrencilerin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için önemli bir adım atıldı. Bakanlık, 750 TL'lik ulaşım desteği için ikametgah adreslerine en yakın olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuruların yapılmasını öneriyor. Başvuruların kısa süre içerisinde incelenecek ve sonuçlandırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle öğrencilerin eğitim hayatlarına devam etmeleri için önemli bir adım atılmış oldu.