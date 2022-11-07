Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yoğun Pazar programıyla dikkat çekti







ÖDÜLLERİ BAKAN KASAPOĞLU VERDİ







Antalya'da yapılan Ironman Türkiye yarışlarında erkekler kategorisinde Litvanya'lı Artyom Soloduha, katınlar kategorisinde İngiltere'li Jordan Matthews birinci oldu. Antalya Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Kadriye Beach Park sahilde başlatılan yarışın startı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Yüzme etabı işleyen yarışlarda 1.9 km kulaç atan sporcular, sonrasında 90 km pedal çevirip EXPO 2016 alanına gitti. Yarışlar, The Land Of Legends içerisinde bulunan koşu etabı ile son buldu. Kadınlar kategorisinde ülkemizden Melda Darvis 2., Çiğdem Tütüncü de 3. oldu.Ödül törenine katılım sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 85 ülkeden 1900'den fazla sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye girenlerin ödüllerini verdi. Kasapoğlu sonrasında 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası açılışına katılım sağladı.Kasapoğlu yaptığı konuşmasında, “Her bir branşta olduğu gibi satrançta da birbirinden değerli sporcuları ağırlamak gurur verici. 1 milyon 200 binden fazla lisanslı satranç sporcumuz var. En fazla lisanslı sporcumuz olan branştır. Satranç sporcularının enerjisi ile dünyaya bakış açısı çok farklı” sözlerini kullandı.