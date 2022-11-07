GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:38

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yoğun Pazar programıyla dikkat çekti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen Ironman Türkiye yarışını başlatarak, ödül törenine de katıldı. İşte, Bakan Kasapoğlu'nun dikkat çeken pazar programıyla ilgili detaylar...

GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:38
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yoğun Pazar programıyla dikkat çekti


Antalya'da yapılan Ironman Türkiye yarışlarında erkekler kategorisinde Litvanya'lı Artyom Soloduha, katınlar kategorisinde İngiltere'li Jordan Matthews birinci oldu. Antalya Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Kadriye Beach Park sahilde başlatılan yarışın startı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.

Yüzme etabı işleyen yarışlarda 1.9 km kulaç atan sporcular, sonrasında 90 km pedal çevirip EXPO 2016 alanına gitti. Yarışlar, The Land Of Legends içerisinde bulunan koşu etabı ile son buldu. Kadınlar kategorisinde ülkemizden Melda Darvis 2., Çiğdem Tütüncü de 3. oldu.

ÖDÜLLERİ BAKAN KASAPOĞLU VERDİ



Ödül törenine katılım sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 85 ülkeden 1900'den fazla sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye girenlerin ödüllerini verdi. Kasapoğlu sonrasında 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası açılışına katılım sağladı.

 antalya ıronman türkiye yarışları

Kasapoğlu yaptığı konuşmasında, “Her bir branşta olduğu gibi satrançta da birbirinden değerli sporcuları ağırlamak gurur verici. 1 milyon 200 binden fazla lisanslı satranç sporcumuz var. En fazla lisanslı sporcumuz olan branştır. Satranç sporcularının enerjisi ile dünyaya bakış açısı çok farklı” sözlerini kullandı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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