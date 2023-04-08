Gençlik ve Spor Bakanından açıklama! 18 Yaşından Büyük Olana Verilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan açıklama var. Twitter üzerinden açıklama yapan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı Twitterdan nisan ayı için GSB burs ve öğrenim kredi ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulunarak, ödemelerin yapılacağını duyurdu. Ödemelerin başladığı müjdesini veren Kasapoğlu'nun açıklamaları ve diğer detaylar...
GENÇLİK SPOR BAKANINDAN AÇIKLAMA! GENÇLERE ÖDEME YAPILACAKGençler tarafından ödemeler ve burslar merak ediliyor. Öğrencilerin radarında olan krediler, burs ödemeleri ile ilgili bir çok araştırma yapılıyor. Bu ödemelerden biri de Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde veriliyor. Gençlerin artık iyiden iyiye zorlandığı, zorlayıcı ekonomik koşullarda, eğitimin artık daha da zor olduğu bu dönemde bu ödemeler çok önem taşıyor. Spor Bakanından da bu konuya dair açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada birazdan haberimizde yer alacak. İşte ayrıntılar...
Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından açıklaması şu şekilde: "Sevgili gençler, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle. GSB her anında hep yanında." diye açıklamada bulundu.