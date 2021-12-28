Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 1575 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli olarak 652 yurt yönetim personeli, 500 gençlik çalışanı, 373 spor uzmanı ve 50 psikolog alımı yapılacak. Yeni alımlarla ilgili müjdeli haber ise Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi.
Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağına dair bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, sözleşmeli personel alımına ilişkin esasları ve başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Bakanlığa '373 Spor Uzmanı' alacaklarını ve bu pozisyon için de yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyindeki ilgili gruplar için belirlenen bölümlerde mezun olma şartı istediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, '500 Gençlik Çalışanı' pozisyonu için de yine yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyindeki ilgili gruplara belirlenen bölümlerden mezun olma şartı olduğunu söyledi.
Bakan Mehmet Kasapoğlu ayrıca, ek olarak 5. Gruba yönelik bakanlığın vermiş olduğu gençlik liderliği sertifikasının da başvurularda isteneceğini belirtirken '50 Psikolog pozisyonu için de aynı şekilde yükseköğretim kurumlarının ilgili eğitim veren psikoloji bölümü diplomasına sahip olmak gerektiğini kaydetti.
BAŞVURULAR 24 OCAK - 28 OCAK ARASI
Adayların başvurularını 24 Ocak 2022 ile 28 Ocak 2022 tarihleri arasında yapabileceklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, başvuruların e-devlet Kariyer Kapısı adresinden yapılacağını Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvuruların ise dikkate alınmayacağını ifade etti.
Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacağına dair bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, sözleşmeli personel alımına ilişkin esasları ve başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Bakanlığa '373 Spor Uzmanı' alacaklarını ve bu pozisyon için de yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyindeki ilgili gruplar için belirlenen bölümlerde mezun olma şartı istediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, '500 Gençlik Çalışanı' pozisyonu için de yine yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyindeki ilgili gruplara belirlenen bölümlerden mezun olma şartı olduğunu söyledi.
Bakan Mehmet Kasapoğlu ayrıca, ek olarak 5. Gruba yönelik bakanlığın vermiş olduğu gençlik liderliği sertifikasının da başvurularda isteneceğini belirtirken '50 Psikolog pozisyonu için de aynı şekilde yükseköğretim kurumlarının ilgili eğitim veren psikoloji bölümü diplomasına sahip olmak gerektiğini kaydetti.
BAŞVURULAR 24 OCAK - 28 OCAK ARASI
Adayların başvurularını 24 Ocak 2022 ile 28 Ocak 2022 tarihleri arasında yapabileceklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, başvuruların e-devlet Kariyer Kapısı adresinden yapılacağını Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvuruların ise dikkate alınmayacağını ifade etti.