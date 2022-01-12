Genel Kurul isteyen Fenerbahçe, imza kampanyası başlatıyor!













Fenerbahçe'de yaşanan kötü gidişatlar sonrası alınan yenilgilerle zirve ile olan puan farkı 17'ye çıkarırdı. Bu durum ise hem tribünlerin hem de genel kurul üyelerinin aynı anda tepki göstermelerine neden oldu.Şampiyonluk yarış sürecinde 20. haftada havlu atan kulüp başkanı Ali Koç, hem yönetimden hem de taraftarlardan eleştiri alırken, son haftalarda da 'Ali Koç İstifa' sesleriyle karşı karşıya kaldı.Fenerbahçe'de kongre üyeleri tarafından bir çalışma başlatıldığı ve bu çalışmalarla da kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesini sağladıkları öğrenildi. Seçimli genel kurul için imza toplamaya başlayan kongre üyeleri noter onaylı en az 6 bin delegede kulübe yazı göndermelerini istediği belirtildi.