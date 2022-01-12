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12 Ocak 2022 - 12:38

Genel Kurul isteyen Fenerbahçe, imza kampanyası başlatıyor!

Son haftalarda kötü sonuçlar elde eden ve teknik hoca krizi yaşayan Fenerbahçe’de, kongre üyeleri ile taraftarlar olağanüstü genel kurul kararının alınmasını istiyorlar. Seçim kararının alınması için de kongre üyelerinin imza toplamaya başladıkları öğrenilirken karar için 6 bin delegenin noter onaylı imzası için çalışma yaptıkları belirtildi.

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12 Ocak 2022 - 12:38
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Genel Kurul isteyen Fenerbahçe, imza kampanyası başlatıyor!
Fenerbahçe'de yaşanan kötü gidişatlar sonrası alınan yenilgilerle zirve ile olan puan farkı 17'ye çıkarırdı. Bu durum ise hem tribünlerin hem de genel kurul üyelerinin aynı anda tepki göstermelerine neden oldu.







Şampiyonluk yarış sürecinde 20. haftada havlu atan kulüp başkanı Ali Koç, hem yönetimden hem de taraftarlardan eleştiri alırken, son haftalarda da 'Ali Koç İstifa' sesleriyle karşı karşıya kaldı.


Fenerbahçe'de kongre üyeleri tarafından bir çalışma başlatıldığı ve bu çalışmalarla da kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesini sağladıkları öğrenildi. Seçimli genel kurul için imza toplamaya başlayan kongre üyeleri noter onaylı en az 6 bin delegede kulübe yazı göndermelerini istediği belirtildi.
 
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