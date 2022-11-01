Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedir, ne anlama gelir? GSS borcu ödemek zorunlu mu, maaştan kesilir mi? GSS borcu hakkında bilinmesi gerekenler

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCU KİMLERE ÇIKIYOR?

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCU OLANLARIN NE YAPMASI GEREKİYOR?

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCU OLANLARA YURT DIŞI YASAĞI GELİR Mİ?

SİGORTALI OLANLARA GSS BORCU ÇIKAR MI?

GENEL SAĞLIK SİGORTASI EMEKLİ OLMAYI ENGELLER Mİ?

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCU MAAŞTAN KESİLİYOR MU?

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCU OLANLAR MUAYENE OLABİLİYOR MU?

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCUNUN ÖDENMESİ ZORUNLU MUDUR?

Genel sağlık sigortası, kişilerin sağlıklarının korunması ve sağlık sorunlarından dolayı yapmaları gereken harcamalarına destek olmak için yapılan bir sigortadır. GSS 2012 yılında hayatımıza girmiştir. Genel Sağlık Sigortası tüm vatandaşların eşit olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlar.İşsiz olan, SGK geliri olmayan, çocuklarda 18 yaşını liseye gidenlerde 20 yaşını, üniversite eğitimi alanlarda 25 yaşını doldurup ailesinin bakımından çıkan herkesin GSS primi ödeme zorunluluğu vardır. Yukarıda belirtilen kişilerin gelir testi yaptırması şarttır. Bu test ile sağlık hizmetlerinden yararlanmak için ödemeniz gereken primi öğrenmiş olursunuz.Gelir testi sonucunda borçlu olan kişilerin af durumu söz konusu olmadıkça borcunu ödemesi gerekiyor. Borcun taksitlendirilip taksitlendirilemeyeceği ise SGK kurumu tarafından bildirilmektedir.GSS borcu olanların yurt dışına çıkması gibi bir yasak söz konusu değildir.Sigortası düzenli yatan kişiler Genel Sağlık Sigortası borcu ödemez. Bundan dolayı böyle bir borçla karşılaştığınızda SGK il ya da ilçe müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekiyor.GSS borcu olanlar borçlarını ödemeden emekli olamazlar. Malullük ya da yaşlılık maaşı talep edenlerin Genel Sağlık Sigortası primleri dahil, prim ile pirime dair tüm borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.Genel Sağlık Sigortası borcu kişi ödeme yapmadan maaştan kesilmemektedir.GSS sigortası olan ve bakmakla sorumlu olduğu kişilerin muayene olması için, altmış gün primi olmalı ve primle ilgili herhangi bir borcunun olmaması gerekiyor. Yani altmış günden çok borcu olanlar muayene edilmemektedir.Genel Sağlık Sigortası kişilerin isteğiyle geçilen bir sigorta değil. Bu yüzden yukarıda belirtilen şartlara uyan herkesin bu prim borcunu ödemesi zorunludur. Ancak aylık geliri belli bir miktardan az olanlar prim ödemesi yapmadan sağlık hizmetlerini kullanabilir. Fakat, gelir testinden sonra prim borcu yansıtılan herkesin bu borcu ödeme zorunluluğu vardır.