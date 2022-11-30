Genetik olarak yavaş metabolizmayı hızlandırmanın yolu mümkün mü













1. İyileştirilmiş uyku

İştah hormonlarınızı kontrol etmek için yeterince uyuyarak veya vücudunuzun aşırı yemenize neden olabilecek kortizolü aşırı üretmesini önlemek için stres seviyenizi azaltarak metabolizmanızı artırabileceğinizi okumuş olabilirsiniz. Ancak bu hormonal seviyeler, vücudunuzun normal şekilde çalışması için her gün ne kadar kaloriye ihtiyaç duyduğundan ziyade ne kadar aç hissettiğinizle ilgilidir. Metabolizmanız üzerindeki etkisi ne olursa olsun, daha iyi bir uyku genel kalori alımınızı azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Metabolizmayı artıran yiyecekler

Takviye üreticileri yeşil çay, kafein, kapsaisin, selenyum ve diğerleri gibi maddeleri metabolizma hızlandırıcı olarak tanıtmaktadır. Kalori yakımını hafifçe hızlandırdığı kanıtlanmış birkaç tane vardır, ancak kalıcı bir etkiye sahip olacak şekilde değil. Bununla birlikte, hafif bir kilo kaybına yardımcı olabilirler. 3. Bol su içmek

4. Egzersiz yaparak kas kütlesini artırmak

Kilo alma veya kilo verme tartışılırken metabolizmamızdan sıkça bahsedilir. Metabolizma, halk dilinde vücudunuzun kalori yakma hızıdır. Daha hızlı kalori yakabilen insanlar genellikle daha fittir ve yüksek bir metabolizmaya sahip oldukları varsayılır. Araştırmalar, farklı özelliklerin metabolizmamızı nasıl etkilediğini göstermektedir.Genetik ve genlerinizin çevrenizle etkileşim şekli ya da bilimde bilinen adıyla GxE, genellikle aynı diyeti tüketen iki kişinin kilo alma açısından neden farklı tepki verdiğinde rol oynayan iki temel faktördür.Diyetiniz, beslenme alışkanlıklarınız, hormonlarınız, bağırsak sağlığınız ve mikrobiyotanız, sosyal bağlamınız, zindeliğiniz, amaç duygunuz, toksisiteye maruz kalmanız, iltihaplanma seviyeniz ve hatta ne kadar çabaladığınız ve stres yaşadığınız çevrenizin tüm yönleridir. Genler sizi siz yapar.Aynı cinsiyet, yaş, boy, kilo ve vücut yapısına sahip kişilerin dinlenme metabolizma hızları farklılık gösterebilir. Ne yazık ki, metabolizmanızı artırmak, pazarlama çılgınlığına ve çeşitli markaların onaylarına rağmen göründüğü kadar basit değildir. Biyolojinizle savaşıyorsunuz, bu nedenle dinlenme metabolizma hızınızı artırma şansınız neredeyse daha az. Kişi en az 15 dakika boyunca oturduktan veya uzandıktan ve önceki 12 saat içinde egzersiz yapmadıktan sonra, dinlenme metabolizma hızını (RMR) belirlemek için kişinin oksijen tüketimi ve karbondioksit ekshalasyonu ölçülür. RMR açıkça kiloyu etkiler; toplam günlük kalori alımı eksi toplam günlük kalori harcaması RMR'yi aşarsa, kilo artacaktır.Çok sayıda çalışma, su alımınızı artırmanın kilo vermenize yardımcı olabileceğini göstermiştir, bunun nedeni kısmen kendinizi daha tok hissetmenizi sağlamasıdır. Bazı araştırmalara göre, ekstra su tüketimi dinlenme metabolizma hızındaki artışla bağlantılıdır.Egzersizle ilgili olarak, kas eklemek istirahat metabolizmanızı bir miktar artıracaktır. Kilolarca kas yapmanıza gerek kalmadan kuvvet antrenmanında etkinliğinizi artırabilirsiniz; ancak bu, güçlenmekten ayrı ve çok daha zor bir çabadır. Kas kütlesini artırmak için ağır direnç antrenmanları gereklidir. Sonuç olarak, metabolizma hızınızı artırmak düşündüğünüz kadar kolay ve basit olmayabilir. Ancak, bunun umudunuzu kaybetmenize neden olmasına izin vermeyin.