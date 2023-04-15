Geniş Aile'nin Sevo'su Yeşim Ceren Bozoğlu tığ gibi oldu! 60 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü: Son halini görenler tanıyamıyor!

Yeşim Ceren Bozoğlu, Türkiye'de bir döneme damga vuran Doktorlar dizisindeki Gestapo lakaplı Fikret karakteriyle tanındı. Daha sonra, O Hayat Benim dizisindeki oyunculuğuyla da büyük beğeni topladı. Ancak son zamanlarda Bozoğlu, 60 kilo vererek bambaşka birine dönüştü ve bu nedenle uzun süre gündemde kaldı. Bozoğlu'nun eski eşinin de oyuncu olduğu ortaya çıktı ve bu haber, pek çok kişi için şaşırtıcı oldu. İşte Bozoğlu'nun eski eşi... Bozoğlu, Geniş Aile dizisinde Ulvi'nin sevgilisi "Domuşuk Sevim" karakterini canlandırdığı gibi, Yeditepe İstanbul, Sultan Makammı, Avrupa Yakası, Kalbimdeki Deniz ve Kuruluş Osman gibi birçok projede de yer almıştır. Ayrıca, Hayaller ve Hayatlar dizisindeki rol arkadaşı Halil İbrahim Kurum ile bir süre sevgili olmuştur.
ÜNLÜ OYUNCUNUN ESKİ KOCASI KİM?
Yeşim Ceren Bozoğlu, 48 yaşında bir oyuncudur ve kendisi gibi oyuncu olan Sinan Çalışkan ile 2007-2010 yılları arasında evli kaldı. Bozoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu ve birçok yapımda yer almıştır. Ulvi'nin sevgilisi "Domuşuk Sevim" karakterini canlandırdığı Geniş Aile dizisi gibi yapımlarda rol almıştır. Ayrıca Kuruluş Osman dizisinde Hazal Hatun ve Annemizi Saklarken dizisinde Füsun karakterini canlandırmıştır. Bozoğlu, Hayaller ve Hayatlar dizisindeki rol arkadaşı Halil İbrahim Kurum ile bir süre sevgili olmuştur. Son olarak, Bozoğlu'nun eski eşi de oyuncu olduğu ortaya çıkmıştır ve bu haber birçok kişi için şaşırtıcı olmuştur. Yeşim Ceren Bozoğlu, oyunculuğun yanı sıra tiyatro yönetmenliği de yapmaktadır. 2018 yılında, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyununu yöneten Bozoğlu, eleştirmenler tarafından övgüyle karşılanmıştır. Ayrıca, Bozoğlu 2020 yılında, "Kadınlar Arasında" adlı bir podcast serisi başlatmıştır ve bu seride kadınlarla yapılan röportajlar yer almaktadır. Bozoğlu'nun oyunculuk kariyeri ve sanatçı kimliği, Türk televizyon ve sinema sektörüne önemli katkılar sağlamıştır.