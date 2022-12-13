Kadın Sağlık
13 Aralık 2022 - 13:44

Genital herpes HIV riskini artırıyor

Cinsel ilişki yoluyla bulaşan genital herpes hakkında merak edilenleri derledik. Genital herpes nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte merak edilen tüm detaylar...

Kadın Sağlık
13 Aralık 2022 - 13:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Genital herpes HIV riskini artırıyor


Oral, anal yada vajinal cinsel ilişki yolu ile bulaşan genital herpes, bulaşıcı bir cinsel hastalıktır. Peki, genital herpes belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte tüm merak edilenler…

Herpes simpleks virüsünün (HSV) neden olduğu bir cinsel hastalık olan genital herpes, HSV1 ve HSV2 olmak üzere iki tipte görülmektedir.



genital herpes

Genital herpes, sıklıkta belirti göstermemektedir fakat belirtiler ortaya çıkmış ise bu belirtiler şu şekildedir :

- Genital bölge ve çevresinde ya da anüs çevresindeki ağrılı kabarcıklar

- Kabarcıkların olduğu yerde ortaya çıkan ağrılı yaralar

- Yukarıdaki belirtilere ek olarak ateş, baş ağrısı ve nezle

HIV Riskini Artırıyor

Genital herpesin neden olduğu genital yaralar bireyin günlük yaşantısını etkilemektedir. Düşük bağışıklık sistemine sahip olan kişilerde ise ortaya çıkan yaralar çok daha şiddetli görülebilmektedir.

Yaralara yol açan genital herpes, diğer cinsel ilişki ile bulaşan hastalıkların özellikle HIV enfeksiyonunun bulaşma riskini de artmaktadır.

Genital herpes hamile kadınlarda görüldüğünde erken doğum ya da düşüğe yol açabilir.

Genital Herpes Nasıl Tedavi Edilir?

Genital herpes tedavisinde antiviral ilaçlar kullanılmaktadır. Tedavi sürecinde kullanılan bu ilaçlar ile HSV vücuttan tamamen yok edilemez yalnızca erken dönemde tedaviye başlanırsa belirtilerin şiddeti ve süresi azalmaktadır.

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
Son Haberler
Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor
Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor
Avrupa’nın en büyüğü Silivri’de! Gaz deposu çok yakında açılacak
Avrupa’nın en büyüğü Silivri’de! Gaz deposu çok yakında açılacak
Eski Fenerbahçeli yıldıza Dünya devi talip oldu! Real Madrid Kim Min Jae'yi istiyor
Eski Fenerbahçeli yıldıza Dünya devi talip oldu! Real Madrid Kim Min...
Beşiktaş'a Aissa Laidouni transferinde iki rakip
Beşiktaş'a Aissa Laidouni transferinde iki rakip
Göztepe'ye İrfan Can Eğribayat piyangosu! Fenerbahçe bonservisini almak istiyor
Göztepe'ye İrfan Can Eğribayat piyangosu! Fenerbahçe bonservisini...
Beşiktaş'tan Anthony Nwakaeme ve Cengiz Ünder hamlesi
Beşiktaş'tan Anthony Nwakaeme ve Cengiz Ünder hamlesi
Gökhan Alkan’ın dolandırıcılık hikayesi
Gökhan Alkan’ın dolandırıcılık hikayesi
VakıfBank,
VakıfBank, "Guidetti ile yola devam" dedi... İtalyan başantrenör 3...
Jose Mourinho için yeni bir iddia geldi, tecrübeli teknik adam için Portekiz serüveni mi başlıyor?
Jose Mourinho için yeni bir iddia geldi, tecrübeli teknik adam için...
Binbir derde deva kakule kansere karşı savaşıyor
Binbir derde deva kakule kansere karşı savaşıyor
Taze anne Gupse Özay’dan annelik yorumu
Taze anne Gupse Özay’dan annelik yorumu
Tuba Ünsal, Burak Özçivit'e ateş püskürdü! 'Sizinle aynı mesleği yapmak utanç verici' dedi
Tuba Ünsal, Burak Özçivit'e ateş püskürdü! 'Sizinle aynı mesleği...
Ertesi gün hapı nedir, nasıl kullanılır?
Ertesi gün hapı nedir, nasıl kullanılır?
Bu kadarına pes dedirtti! Abisini dolandırdı adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdi
Bu kadarına pes dedirtti! Abisini dolandırdı adını Ezel Bayraktar...
Ahmet Davutoğlu: Geçiş süreci tek kişiye bırakılamaz
Ahmet Davutoğlu: Geçiş süreci tek kişiye bırakılamaz