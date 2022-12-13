Genital herpes HIV riskini artırıyor













HIV Riskini Artırıyor

Genital Herpes Nasıl Tedavi Edilir?

Oral, anal yada vajinal cinsel ilişki yolu ile bulaşan genital herpes, bulaşıcı bir cinsel hastalıktır. Peki, genital herpes belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte tüm merak edilenler… Herpes simpleks virüsünün (HSV) neden olduğu bir cinsel hastalık olan genital herpes, HSV1 ve HSV2 olmak üzere iki tipte görülmektedir.Genital herpes, sıklıkta belirti göstermemektedir fakat belirtiler ortaya çıkmış ise bu belirtiler şu şekildedir : - Genital bölge ve çevresinde ya da anüs çevresindeki ağrılı kabarcıklar - Kabarcıkların olduğu yerde ortaya çıkan ağrılı yaralar - Yukarıdaki belirtilere ek olarak ateş, baş ağrısı ve nezleGenital herpesin neden olduğu genital yaralar bireyin günlük yaşantısını etkilemektedir. Düşük bağışıklık sistemine sahip olan kişilerde ise ortaya çıkan yaralar çok daha şiddetli görülebilmektedir. Yaralara yol açan genital herpes, diğer cinsel ilişki ile bulaşan hastalıkların özellikle HIV enfeksiyonunun bulaşma riskini de artmaktadır. Genital herpes hamile kadınlarda görüldüğünde erken doğum ya da düşüğe yol açabilir.Genital herpes tedavisinde antiviral ilaçlar kullanılmaktadır. Tedavi sürecinde kullanılan bu ilaçlar ile HSV vücuttan tamamen yok edilemez yalnızca erken dönemde tedaviye başlanırsa belirtilerin şiddeti ve süresi azalmaktadır.