Gerçek acıyı yansıttı! Eda Ece'nin canlı yayına çıktığı hali gündeme oturdu! Kimi övdü, kimi yerdi!











'DUYGULARIMIZIN VÜCUT BULMUŞ HALİSİN'







Onlarca ünlü yıldızın katıldığı Türkiye Tek Yürek ortak yayınında neden özellikle Eda Ece dikkat çekti? Sosyal medyada gündem konusu olan Eda Ece'ye alkış yağdı.Kahramanmaraş merkezli olmak üzere yaşanılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin sonucunda depremzedeler ve depremde zarar gören şehirlerimiz için geçtiğimiz günlerde tüm televizyon kanalları bir araya gelerek Türkiye Tek Yürek isimli bağış yayınını gerçekleştirdiler. Yayına birçok ünlü isim katıldı. Programda yaşanılan bir çok an olay oldu. Dudak uçuklatan bağışlar sosyal medyayı sallarken gündem konularına Eda Ece'nin makyajsız hali de girdi.Yasak Elma dizisinin ünlü başrol oyuncusunun Türkiye Tek Yürek yayınına makyajsız ve doğal haliyle katılması sosyal medyada olay oldu. İşte yapılan yorumlardan bazıları: ' Orada duygularımızın vücut bulmuş haliyle bizi temsil ettiğin için teşekkürler Eda Ece' ' Makyajsız ve saçını sade at kuyruğu yapıp gelerek duygularını yüzüne yansıttığın için halktan biri olduğunu hissettirdiğin için teşekkürler Eda Ece.' ' Tek kalem makyaj olmadan çıktığı TV kanalında halktan biri olduğunu tüm Türkiye halkına ispatladı' 'Hepimizle yasta olduğunu tüm Türkiye halkına kanıtladın. Yas dediğin böyle tutulur işte.' ' Saçını, makyajını , nasıl gözükeceğini değil de gerçekten amacını yansıtacak şekilde programa katılmış. Tebrikler'