MAGAZİN
17 Şubat 2023 - 13:04

Gerçek acıyı yansıttı! Eda Ece'nin canlı yayına çıktığı hali gündeme oturdu! Kimi övdü, kimi yerdi!

Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hasar gören iller için bağış toplamak amacıyla geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayınına katılann Eda Ece sosyal medyada gündem oldu.

MAGAZİN
17 Şubat 2023 - 13:04
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Gerçek acıyı yansıttı! Eda Ece'nin canlı yayına çıktığı hali gündeme oturdu! Kimi övdü, kimi yerdi!


Onlarca ünlü yıldızın katıldığı Türkiye Tek Yürek ortak yayınında neden özellikle Eda Ece dikkat çekti? Sosyal medyada gündem konusu olan Eda Ece'ye alkış yağdı.

türkiye tek yürek

 'DUYGULARIMIZIN VÜCUT BULMUŞ HALİSİN'

 Kahramanmaraş merkezli olmak üzere yaşanılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin sonucunda depremzedeler ve depremde zarar gören şehirlerimiz için  geçtiğimiz günlerde tüm televizyon kanalları bir araya gelerek Türkiye Tek Yürek isimli bağış yayınını gerçekleştirdiler. Yayına birçok ünlü isim katıldı. Programda yaşanılan bir çok an olay oldu. Dudak uçuklatan bağışlar sosyal medyayı sallarken gündem konularına Eda Ece'nin makyajsız hali de girdi.



eda ece

 Yasak Elma dizisinin ünlü başrol oyuncusunun Türkiye Tek Yürek yayınına makyajsız ve doğal haliyle katılması sosyal medyada olay oldu. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

 ' Orada duygularımızın vücut bulmuş haliyle bizi temsil ettiğin için teşekkürler Eda Ece'

 ' Makyajsız ve saçını sade at kuyruğu yapıp gelerek duygularını yüzüne yansıttığın için halktan biri olduğunu hissettirdiğin için teşekkürler Eda Ece.'

 ' Tek kalem makyaj olmadan çıktığı TV kanalında halktan biri olduğunu tüm Türkiye halkına ispatladı'

 'Hepimizle yasta olduğunu tüm Türkiye halkına kanıtladın. Yas dediğin böyle tutulur işte.'

 ' Saçını, makyajını , nasıl gözükeceğini değil de gerçekten amacını yansıtacak şekilde programa katılmış. Tebrikler'

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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