Finans
28 Şubat 2023 - 12:13

"Gerçek değer bu değil" dedi ve rakamları açıkladı! Altın fiyatına dair duyulmamış yorum..

Ons altın fiyatları 2023 yılının en düşük seviyesini gördü. Gram altın fiyatları yüzde 7,6 düşüşle 1.185 TL'lik rekor seviyesinden geldi. Ekonomist Tunç Şatıroğlu, 'Altın fiyatı ne olacak, düşecek mi' diye soranlara eleştirel açıklamalarda bulundu. Altının şimdilerde olması gereken değerlerinden bahseden uzman isim FED'in faiz artışına gitmeyeceğine dikkat çekti ve altından yükselme durumunda açık bir kapı bıraktı. İşte altın fiyatlarından son gelişmeler..

Finans
28 Şubat 2023 - 12:13
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Şubat ayındaki FOMC toplantısı sonrası veriler, altının onsunun 1.960 dolardan düştüğünü, bu yılın en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 8 düşerek 2023 kazançlarını sildiğini gösterdi. 2 Şubat'ta ons başına 1.185 TL ile rekor seviyeye ulaşan gram altın, dün onsun değer kaybetmesiyle 1.094 TL'ye geriledi. 2023'ten bu yana ivme kazanan gram altın da tarihi seviyelerinden yüzde 7,6 düştü. Bugün ons altın fiyatı 1.822 dolar, gram fiyatı ise 1.102 lira olarak tahmin ediliyor. Çeyrek altın 1.803 TL,'den satılırken Cumhuriyet altını 7.579 TL'den satışa sunuluyor. 22 ayar bileziğin gramı piyasada 1.088 TL..

ALTIN FİYATLARINDA HİÇ DUYULMAMIŞ YORUM

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının ne olacağına henüz karar vermediğini, ancak para piyasalarının Fed faiz oranının yüzde 5.408'e yükselmesini beklediğini söyledi. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu azaltmak için faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre artıracağına dair endişelerle baskı altına alındı, ancak ekonomist Tunç Şatıroğlu, oldukça eleştireldi.



Altın fiyatına dair duyulmamış yorum

Uzman isim, makro açıdan altının satış fiyatının aslında çok düşük olduğunu belirterek altına umut olduğunu dile getirdi. M2 para arzının pandemi öncesi dönemden bu yana yüzde 38 arttığına dikkat çeken Şatıroğlu, şunları kaydetti: "Altın fiyatının para arzı kadar değer kazanması için yüzde 38 artması için 2.220 dolar civarında olması gerekir. Ülkede enflasyon 2018'den bu yana yüzde 20 arttı. Her ikisi de kazanç gördü, ancak altın çok geride kaldı."

ABD’NİN FAİZ BORCU TAM 852 MİLYAR DOLAR CİVARINDA

Enflasyonla savaş kazanılana kadar Fed'in faiz artırmaya devam etmeyeceğini açıklayan tanınmış bir ekonomist Tunç Şatıroğlu, şu yorumlarda bulundu:

"Ben o kadar artacağını düşünmüyorum. ABD'nin ödediği faiz 852 milyar dolara çıktı. Ve gittikçe daha fazla artacak. Peki 852 milyar dolar ne anlama geliyor? Bu, savunmaya harcanan 1,9 trilyon dolar, 738 milyar dolarlık ABD bütçesi. Fed patronları, bu nedenle Fed'in oranları çok yüksek artıramayacağını söylüyor. Ancak bu faiz oranı çok yüksek olmayacak şekilde düşürülmelidir. Faiz oranları düşürülürse altın fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz."

'Daha düşük seviyeler henüz görülmedi'

Ancak Tunç Şatıroğlu, mevcut durumun henüz dibi görmediğini vurgulayarak altının ons fiyatının 1790 dolar seviyelerine kadar inebileceğini söyledi. "Ancak bunlar geçici" diyen uzman, "ilerleme ihtimalinin yüksek olduğunu" da sözlerine ekledi.

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