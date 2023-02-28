"Gerçek değer bu değil" dedi ve rakamları açıkladı! Altın fiyatına dair duyulmamış yorum..







ALTIN FİYATLARINDA HİÇ DUYULMAMIŞ YORUM







ABD’NİN FAİZ BORCU TAM 852 MİLYAR DOLAR CİVARINDA

'Daha düşük seviyeler henüz görülmedi'

Şubat ayındaki FOMC toplantısı sonrası veriler, altının onsunun 1.960 dolardan düştüğünü, bu yılın en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 8 düşerek 2023 kazançlarını sildiğini gösterdi. 2 Şubat'ta ons başına 1.185 TL ile rekor seviyeye ulaşan gram altın, dün onsun değer kaybetmesiyle 1.094 TL'ye geriledi. 2023'ten bu yana ivme kazanan gram altın da tarihi seviyelerinden yüzde 7,6 düştü. Bugün ons altın fiyatı 1.822 dolar, gram fiyatı ise 1.102 lira olarak tahmin ediliyor. Çeyrek altın 1.803 TL,'den satılırken Cumhuriyet altını 7.579 TL'den satışa sunuluyor. 22 ayar bileziğin gramı piyasada 1.088 TL..Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının ne olacağına henüz karar vermediğini, ancak para piyasalarının Fed faiz oranının yüzde 5.408'e yükselmesini beklediğini söyledi. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu azaltmak için faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre artıracağına dair endişelerle baskı altına alındı, ancak ekonomist Tunç Şatıroğlu, oldukça eleştireldi.Uzman isim, makro açıdan altının satış fiyatının aslında çok düşük olduğunu belirterek altına umut olduğunu dile getirdi. M2 para arzının pandemi öncesi dönemden bu yana yüzde 38 arttığına dikkat çeken Şatıroğlu, şunları kaydetti: "Altın fiyatının para arzı kadar değer kazanması için yüzde 38 artması için 2.220 dolar civarında olması gerekir. Ülkede enflasyon 2018'den bu yana yüzde 20 arttı. Her ikisi de kazanç gördü, ancak altın çok geride kaldı."Enflasyonla savaş kazanılana kadar Fed'in faiz artırmaya devam etmeyeceğini açıklayan tanınmış bir ekonomist Tunç Şatıroğlu, şu yorumlarda bulundu: "Ben o kadar artacağını düşünmüyorum. ABD'nin ödediği faiz 852 milyar dolara çıktı. Ve gittikçe daha fazla artacak. Peki 852 milyar dolar ne anlama geliyor? Bu, savunmaya harcanan 1,9 trilyon dolar, 738 milyar dolarlık ABD bütçesi. Fed patronları, bu nedenle Fed'in oranları çok yüksek artıramayacağını söylüyor. Ancak bu faiz oranı çok yüksek olmayacak şekilde düşürülmelidir. Faiz oranları düşürülürse altın fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz."Ancak Tunç Şatıroğlu, mevcut durumun henüz dibi görmediğini vurgulayarak altının ons fiyatının 1790 dolar seviyelerine kadar inebileceğini söyledi. "Ancak bunlar geçici" diyen uzman, "ilerleme ihtimalinin yüksek olduğunu" da sözlerine ekledi.