Gerçek kış sonunda geliyor! Lapa lapa kar sağdan sağdan gelecek: Kar yağacak iller belli oldu!













İSTANBUL'DA LODOS FIRTINASININ ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

SARI VE TURUNCU KOD UYARI

"24 OCAK'TAN İTİBAREN HAVALAR SOĞUMAYA BAŞLAYACAK"

"ŞUBATTA DOĞUDAN GELEBİLİR"

PROF. DR. ŞEN: KAR YAĞIŞI İÇİN AY SONUNU BEKLEYECEĞİZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen tahminler kapsamında göre yurdun güney ve batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güney bölümü, Balıkesir'in batı bölümü, İzmir'in batı bölümü, Aydın'ın batı bölümü hava parçalı bulutlu olacak. Muğla, Antalya, Isparta çevreleri, Hatay çevreleri, Burdur'un doğusu ve Adana'nın güneyinin sağanak yağışlı, diğer yerlerde ise bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.Rüzgar: Rüzgarın; Marmara, Ege Denizi, İç Anadolu'nun kuzeybatısında ve Batı Karadeniz'in güneybatıdan kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtınalı (60-90 km/sa) esmesi tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis bekleniyor.İstanbul Büyükşehir Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren güneydoğu fırtınası başlayacak. Çatıda uçma, gaz zehirlenmeleri gibi tehlikelere karşı da vatandaşlara uyarı verildi.Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için turuncu kodlu uyarı yapıldı.Hava uzmanı Kerem Ökten, "3 gün boyunca lodos ile havalar ısınacak. 24 Ocak'a kadar devam. Sonra havalar soğumaya başlayacak. Ay sonu gücü ve etki alanı henüz netleşmeyen bir karlı sistem var. Takibini hep beraber yapacağız..." ifadelerine yer verdi.Ökten "Ay sonu karlı sistemini takibe devam ediyoruz. Aşağıdaki Stratosfer. Bunu takip etme sebebim; Şubatta doğudan bir canavar gelebilir. Onun kesinleşmesi olayı. Mavi yuvarlak kutbun merkezindeyken soğukları hapsediyordu. Kırmızı maviyi öldürdüğünde kutuptaki soğuklar dışarı çıkacak" dedi.Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise bu hafta Avrupa'ya kar düşeceğini belirtirken Türkiye tahminlerine şu şekilde değindi: "Bizde bu hafta yağmurda batıda 1-2 gün. Türkiye ye kar yağışı için ay sonunu bekleyeceğiz."