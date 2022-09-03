Gercüş’te 2 yamaç paraşütçüsü yere çakılarak ağır yaralandı

Kaza, Batman'ın Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Çoban ve (41) Ali Özkan (48) havalandıktan bir anlık sonra bilinmeyen bir nedenle yere çakıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma, polis ve sağlık personelleri bölgeye yollandı 112 sağlık personelleri ağır yaralanan paraşütçülere olay mahalinde müdahale etti. Ağır yaralanan iki kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.