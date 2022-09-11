Gercüş’te otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Kaza Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü yakınlarında oldu. Edinen bilgilere göre Gercüş'ten Batman istikametine gitmekte olan henüz şoförün ismi öğrenilemeyen 72 ED 874 plakasına sahip otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akyar köyü yakınlarında yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine birden fazla sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yollandı. Kazada İ.U., S.U., R.U. ve H.B. yaralandı. Yaralılar olay mahaline gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş ve Hasankeyf Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gercüş ve Hasankeyf Devlet Hastanelerinde yapılan müdahalenin ardından 4 yaralı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine yollandı.
Kaza konusu ile ilgili inceleme başlatıldı.