Geri ödemesiz 5000 TL dağıtılıyor! Bu banka muslukları açtı: Emekliler, emekli yakını olanlar duymayan kalmasın! Sabah 09.00'dan sonra...

Halkbank emekli olan vatandaşlar için cazip promosyon ve kredi ödemeleri sunuyor
HALKBANK, EMEKLİ MAAŞI HESABI ÜZERİNDEN 100000 TL'YE KADAR İHTİYAÇ KREDİSİ VE BORÇ KAPATMA KREDİSİ SUNUYOR.Devlet bankası olarak hizmet veren Halkbank, emekli olan vatandaşlar için cazip kredi ve promosyon ödemeleri sunuyor. Kampanyaya göre, emekli maaşını Halkbank şubelerine taşıyanlar, maaşlarını 3 yıl boyunca bu bankadan almayı taahhüt ettiklerinde, 5000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyorlar. Bu promosyon ödemeleri, Halkbank şubelerinden veya ATM'lerinden nakit olarak çekilebiliyor.
Ayrıca, Halkbank emeklilere 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi sunuyor. Bu krediler emekli maaşı hesabı üzerinden başvurularla hızlı bir şekilde alınabiliyor. Kredi ödemelerinde uygun faiz oranları sunuluyor ve ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi olarak iki seçenek sunuluyor.
Halkbank, bu kampanyayla emekli olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Emekli maaşını Halkbank üzerinde olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi alarak maddi olarak destekleniyor. Ayrıca, promosyon ödemeleriyle de emeklilerin tatil veya ek gelir olarak kullanabileceği nakit ödemeleri alabiliyorlar. Halkbank, emekliye kampanya yapmaya devam edecek ve emekli maaşı alan vatandaşlara hizmetlerinin devamını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar, Halkbank şubelerinden veya internet bankacılığından kredi başvurusu yaparak, kampanyalardan faydalanabilirler.