Geri sayım başladı: Oy kullanmaya giderken bu hataları yapmayın! Oyunuzun geçersiz sayılmaması için gerekenler







OY KULLANMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER







Genel seçim için artık son saatler beklenirken vatandaş oy kullanmak için gerekli olan belgeleri araştırıyor. Oy kullanmak için götürülmesi gereken belgeler hangileri? Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.14 Mayıs genel seçim heyecanı tüm ülkede devam ederken oy kullanmaya gidecek vatandaşların bu belgeleri unutmaması gerekiyor. Seçmen kağıdının ve kimlik belgesinin mutlaka seçmen kişinin yanında olması gerekiyor. Kimlikte ise güncel halinizin olduğu bir fotoğraf bulunması lazım. Kimlik kartı olmayan vatandaşlar evlenme cüzdanı, pasaport, askerlik belgesi, ehliyet, hakimler ve savcılar ile yüksek yargı personelinin sahip olduğu mesleki kimlik kartı, avukat kartı, basın kartı gibi kartlarla da oy kullanılabiliyor.Bu belgelerden herhangi birini yanında götürmeyen seçmen oy kullanma hakkını kaybedecek. Üzerinde kimlik numarası yazılı olmayan kimlik kartlarıyla da oy kullanılamayacak. Oy kullanacak kişinin kimlik kartını sandık görevlisi alarak kağıtta ismini bulur ve pusulasını zarfını ve mührünü teslim eder. Seçmen kabine girerek oyunu kullanır ve zarfı kapalı şekilde sandığa atar. İsim listesinin yer olduğu kağıda ise imza atılması gerekiyor. Aynı zamanda pusulanın ve zarfın da mühürlü olması gerekiyor. Bu sebeple kabine oy kullanmaya girmeden önce pusulanızı ve zarfınızı da kontrol ederek mühür olmaması durumunda sandık görevlisinden tekrar bir pusula ve zarf talep edebilirsiniz. Bu durumda sandık görevlisinin tutanak tutarak size yeni zarf ve pusula teslim etmesi gerekiyor. Aynı zamanda seçim kabinine girildiği zaman cep telefonu, kamera, film makinesi, kayıt alınabilecek bir elektronik cihazla görüntü almak yasaktır ve cezası vardır. Oy kullanmaya girmeden önce cep telefonunuzu sandık görevlisine teslim etmeniz ve çıkarken almanız istenebilir.