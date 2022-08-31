YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:13

Germencikliler Zafer Coşkusuna Ortak Oldu - Aydın

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:13
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Germencikliler Zafer Coşkusuna Ortak Oldu - Aydın


Aydın'ın Germencik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, dev Türk bayrağı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Halk konseriyle sürmekte olan kutlamalara Germencikliler yoğun ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Bizim bizden başka dostumuz yok, gidecek yerimiz de yok” dedi.


Germencik Belediyesi tarafından yapılan Zafer Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde birden fazla vatandaş Kültür Park Meydanında toplandı. Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ile Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşların coşkusuna ortak oldu. İlçedeki Cumhuriyet Meydanına kadar süren kortej yürüyüşünde dev Türk bayrağı da açıldı. Zafer Bayramına özgü müzikler eşliğinde süren yürüyüşe, bazı vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden Türk bayrağıyla karşılık verdi, Başkan Öndeş de vatandaşları selamladı.




Cumhuriyet meydanındaki etkinlikte minikler halk oyunu gösterisi sundu. Küçük efelerin aileleri de miniklerin heyecanına ortak oldu. Miniklerle bir araya toplanan Başkan Öndeş, çocukların bayramını kutladı, fotoğraf çektirdi. Gecede 30 Ağustos Zafer Bayramı futbol turnuvasında dereceye girenlere de ödülleri verildi. Turnuvayı birincilikle bitiren Germencik Belediyesi'nin futbol takımının oyuncularına da madalyalarını Belediye Başkanı Fuat Öndeş takdim etti. Gecede İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da sahne alırken, solist Cevher Doğan'ın seslendirdiği eserler, dinleyenleri hayran bıraktı. Etkinliklere 7'den 70'e vatandaşlar ilgi gösterdi.


Belediye Başkanı Öndeş, sahnede vatandaşlara hitap etti. Türk milletinin 100 yıl önce büyük zulümlere ve zalimliğe uğradığını altını çizen Başkan Öndeş, “Germencik'in dağlarında ve ovalarında insanlarımız şehit edildi. Bakıldığı zaman 100 yıl çok uzak değil, yakın bir tarih ve o sebeple bu memleketin kıymetini bilmeliyiz. Bu ülkenin topraklarını ailemizi nasıl koruyorsak o şekilde koruyup sahiplenmeli yürekten hissetmeliyiz. Gençleri gördüğüm zaman karşımda hepsinin birer pırlanta, pırıl pırıl yüreklere mevcut olduğunu görüyorum. Gençlerimiz geleceğimiz ve onlara büyük işler düşüyor. Bizim bizden başka dostumuz yok, gidecek yerimiz de yok ve o sebeple bu ülkeyi canımız pahasına koruyacak sırt sırta omuz omuza olacağız. 100. Yılda, belediye başkanı olarak karşınızda olmaktan çok mutluyum. Allah'a şükürler olsun bana bugünü nasip etti. Bu vesile ile bugün burada bu gurur dolu günü yaşamamızı sağlayan mavi gözlü dev Mustafa Kemal Atatürk başta olmak suretiyle tüm aziz şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, minnet duygularımı sunuyorum.” diyerek konuşmasını belirtti.

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Haber Editörü
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