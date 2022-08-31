Gevaş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Van













Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Balaban yakınlarında oldu. Tatvan istikametinden Van'a hareket halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DJA 263 plakasına sahip Fiat Egea marka otomobilinin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye, sağlık ekipleri, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri yollandı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar _#1# çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.