Gezi parkı olaylarının yalan söylemeyen imamı CHP’den milletvekili adayı oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi Parkı protestoları sürecinde protestocuların Bezmialem Valide Sultan Camisi'ne girerek bira içildiğini iddiasında bulunmuştu. O dönemde caminin müezzini olarak görev yapan Fuat Yıldırım, "Ben dindar bir insanım. Yalan söyleyemem. Alkol tüketimini hiç görmedim" şeklinde ifadeleri kullanarak Erdoğan'ı yalanlamıştı. Yıldırım'ın 4 Mayıs'ta CHP'den milletvekili adaylığı için başvuru yaptığı öğrenildi.
CHP'DEN ADAY ADAYI OLDU
ÖZGÜR ÖZEL, BÖBREK NAKLİ OLACAĞINI DUYURMUŞTU
Kronik böbrek hastalığı nedeniyle haftada üç gün diyalize giren Yıldırım, 2022'de gerçekleşen böbrek nakli için uzun süre bekledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'ndan Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili sık sık bilgi alırken CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel, böbrek nakli ameliyatının gerçekleştiğini açıklamıştı.