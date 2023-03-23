Gezi parkı olaylarının yalan söylemeyen imamı CHP’den milletvekili adayı oldu!







CHP'DEN ADAY ADAYI OLDU





ÖZGÜR ÖZEL, BÖBREK NAKLİ OLACAĞINI DUYURMUŞTU







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi Parkı protestoları sürecinde protestocuların Bezmialem Valide Sultan Camisi'ne girerek bira içildiğini iddiasında bulunmuştu. O dönemde caminin müezzini olarak görev yapan Fuat Yıldırım, "Ben dindar bir insanım. Yalan söyleyemem. Alkol tüketimini hiç görmedim" şeklinde ifadeleri kullanarak Erdoğan'ı yalanlamıştı. Yıldırım'ın 4 Mayıs'ta CHP'den milletvekili adaylığı için başvuru yaptığı öğrenildi.Gezi Parkı'ndaki bir olayda Bezmialem Valide Sultan Camii'nde müezzinlik yapan Fuat Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "camide bira içtiler" iddiasına yanıt olarak "Ben din adamıyım. Yalan söylemem" diyerek bu iddiaları yalanlamıştı. Bu gelişmenin hemen ardından Başakşehir ilçesine bağlı Kayabaşı köyüne tayini çıkan Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanmasına karşı çıkarak dava açmıştı. Bir süre Karaköy'deki Arap Camii'nde din adamı olarak çalışmaya başlayan Futa Yıldırım, CHP'den milletvekili adayı olmak için başvurduğu öğrenildi.Kronik böbrek hastalığı nedeniyle haftada üç gün diyalize giren Yıldırım, 2022'de gerçekleşen böbrek nakli için uzun süre bekledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'ndan Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili sık sık bilgi alırken CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel, böbrek nakli ameliyatının gerçekleştiğini açıklamıştı.