Gheorghe Popescu'dan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret













Beşiktaş'ta, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalar Antalya'da devam ediyor.Lige verilen arada hazırlık maçlarına da devam eden Siyah-Beyazlılar ilk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 yenmiş, ikinci hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalmış, üçüncü hazırlık maçında Charleroi'yi 2-1 yenmiş ve son hazırlık maçında KVC Westerlo'yu 1-0 ile geçmişti.Bir yandan lige hazırlık süreci devam ederken bir yandan da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Listesinde birçok yıldız bulunan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve şu anda Romanya'nın 1. lig takımlarından FCV Farul Constanța'nın başkanlığını yapan Gheorghe Popescu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi makamında ziyaret etti. Bu ikili görüşme için detaylar ortaya çıkmasa da çeşitli iddialar ortaya atıldı. Geçtiğimiz sezon Romanyalı Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'yu renklerine bağlayan Galatasaray'ın uyguladığı strateji gibi, Beşiktaş'ın da bu konuda adım atmaya hazırlandığı ve Popescu ile Çebi görüşmesinde bu konuların konuşulduğu iddiaları ortaya atıldı.